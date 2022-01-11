В Украине очередной рост заболеваемости коронавирусом начнется в конце января. Это связано с распространением в стране штамма Covid-19 Омикрон.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из изданий. По прогнозам Минздрава, пик придется и на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля.

— Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мероприятий и от количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу, — говорит Кузин.

Он надеется, что сейчас еще не началась новая волна коронавируса в Украине. Хотя в Сумской области увеличивается количество новых случаев, а в Херсонской растет доля госпитализированных.

— Однако, этот рост не является значительным. Мы еще не видим ухудшения эпидситуации. Скорее срабатывает послепраздничный период, когда люди откладывали поход к врачу, — добавил эксперт.

Также санврач рассказал, что сейчас делать прогнозы относительно течения новой волны коронавируса тяжело. Но по опыту стран, в которых произошел рост заболеваемости из-за циркуляции штамма Омикрон, среди всех случаев этот вариант вызывает более легкие симптомы. Меньшее количество людей нуждается в госпитализации, чем во время штамма Дельта.

Кузин отметил, что во время последней волны и после нее работа кислородообеспечения больниц не останавливалась. Также областям выделили дополнительную субвенцию на построение кислородных станций. Работы должны завершиться до апреля 2022 года.

— То есть до апреля 2022 года возле каждой больницы должна быть своя кислородная станция, которая будет производить кислород. И заводы, которые производят кислород, не планируют в ближайшее время регламентных работ, поэтому мы не ожидаем каких-то перебоев с кислородом, — добавил он.

По состоянию на 11 января в Украине зафиксировали 5 429 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 7 761 человеку, а умерло 219 пациентов.

Больше всего больных в г. Киев (1 192), Полтавской (440), Харьковской (309), Одесской (296), Донецкой (288) и Киевской (259) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.