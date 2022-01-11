Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Рост почти в пять раз: за минувшие сутки в Украине зафиксировано 5 429 новых случаев Covid-19

11 января 2022, 08:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 5 429 человек. Из них 306 детей и 168 медработников.

Выздоровели за сутки – 7 761 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 219 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 915 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 192), Полтавской (440), Харьковской (309), Одесской (296), Донецкой (288) и Киевской (259) областях.

  • г. Киев — 1 192;
  • Винницкая область — 203;
  • Волынская область — 98;
  • Днепропетровская область — 150;
  • Донецкая область — 288;
  • Житомирская область — 40;
  • Закарпатская область — 157;
  • Запорожская область – 179;
  • Ивано-Франковская область – 159;
  • Киевская область — 259
  • Кировоградская область — 49;
  • Луганская область – 151;
  • Львовская область – 195;
  • Николаевская область — 114;
  • Одесская область — 296;
  • Полтавская область — 440;
  • Ровенская область – 145;
  • Сумская область — 162;
  • Тернопольская область – 104;
  • Харьковская область — 309;
  • Херсонская область — 75;
  • Хмельницкая область — 209;
  • Черкасская область – 192;
  • Черновицкая область — 158;
  • Черниговская область — 135.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 709 871 человек;
  • выздоровело — 3 522 547 человек;
  • летальных исходов — 97 544;
  • проведено ПЦР-тестирований — 16 995 958.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 842 428 человек, из них получили первую дозу – 14 842 426 человека, получили две дозы – 14 039 548 человека, получили дополнительную дозу – 6 669 человек, бустерную дозу – 28 085 человек. Всего проведено 28 916 728 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика , тестування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка