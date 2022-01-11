За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 5 429 человек. Из них 306 детей и 168 медработников.

Выздоровели за сутки – 7 761 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 219 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 915 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 192), Полтавской (440), Харьковской (309), Одесской (296), Донецкой (288) и Киевской (259) областях.

г. Киев — 1 192;

Винницкая область — 203;

Волынская область — 98;

Днепропетровская область — 150;

Донецкая область — 288;

Житомирская область — 40;

Закарпатская область — 157;

Запорожская область – 179;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область — 259

Кировоградская область — 49;

Луганская область – 151;

Львовская область – 195;

Николаевская область — 114;

Одесская область — 296;

Полтавская область — 440;

Ровенская область – 145;

Сумская область — 162;

Тернопольская область – 104;

Харьковская область — 309;

Херсонская область — 75;

Хмельницкая область — 209;

Черкасская область – 192;

Черновицкая область — 158;

Черниговская область — 135.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 3 709 871 человек;

выздоровело — 3 522 547 человек;

летальных исходов — 97 544;

проведено ПЦР-тестирований — 16 995 958.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 842 428 человек, из них получили первую дозу – 14 842 426 человека, получили две дозы – 14 039 548 человека, получили дополнительную дозу – 6 669 человек, бустерную дозу – 28 085 человек. Всего проведено 28 916 728 прививок.