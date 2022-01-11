За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 5 429 человек. Из них 306 детей и 168 медработников.
Выздоровели за сутки – 7 761 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 219 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 915 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 192), Полтавской (440), Харьковской (309), Одесской (296), Донецкой (288) и Киевской (259) областях.
- г. Киев — 1 192;
- Винницкая область — 203;
- Волынская область — 98;
- Днепропетровская область — 150;
- Донецкая область — 288;
- Житомирская область — 40;
- Закарпатская область — 157;
- Запорожская область – 179;
- Ивано-Франковская область – 159;
- Киевская область — 259
- Кировоградская область — 49;
- Луганская область – 151;
- Львовская область – 195;
- Николаевская область — 114;
- Одесская область — 296;
- Полтавская область — 440;
- Ровенская область – 145;
- Сумская область — 162;
- Тернопольская область – 104;
- Харьковская область — 309;
- Херсонская область — 75;
- Хмельницкая область — 209;
- Черкасская область – 192;
- Черновицкая область — 158;
- Черниговская область — 135.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 709 871 человек;
- выздоровело — 3 522 547 человек;
- летальных исходов — 97 544;
- проведено ПЦР-тестирований — 16 995 958.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 14 842 428 человек, из них получили первую дозу – 14 842 426 человека, получили две дозы – 14 039 548 человека, получили дополнительную дозу – 6 669 человек, бустерную дозу – 28 085 человек. Всего проведено 28 916 728 прививок.