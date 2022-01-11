За минулу добу Covid-19 підтверджений у 5 429 осіб. З них 306 дітей і 168 медпрацівників.
Одужала за добу – 7 761 особа. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 219 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 915 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 192), Полтавській (440), Харківській (309), Одеській (296), Донецькій (288) та Київській (259) областях.
- м. Київ – 1 192;
- Вінницька область – 203;
- Волинська область – 98;
- Дніпропетровська область – 150;
- Донецька область – 288;
- Житомирська область – 40;
- Закарпатська область – 157;
- Запорізька область – 179;
- Івано-Франківська область – 159;
- Київська область – 259
- Кіровоградська область – 49;
- Луганська область – 151;
- Львівська область – 195;
- Миколаївська область – 114;
- Одеська область – 296;
- Полтавська область – 440;
- Рівненська область – 145;
- Сумська область – 162;
- Тернопільська область – 104;
- Харківська область – 309;
- Херсонська область – 75;
- Хмельницька область – 209;
- Черкаська область – 192;
- Чернівецька область – 158;
- Чернігівська область – 135.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 709 871 особа;
- одужало – 3 522 547 осіб;
- летальних випадків – 97 544;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 995 958.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу – 14 842 426 людей, отримали дві дози – 14 039 548 людей, отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну дозу – 28 085 людей. Загалом проведено 28 916 728 щеплень.