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Зростання майже в п’ять разів: за минулу добу в Україні зафіксовано 5 429 нових випадків Covid-19

11 Січня 2022, 08:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 5 429 осіб. З них 306 дітей і 168 медпрацівників.

Одужала за добу – 7 761 особа. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 219 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 915 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 192), Полтавській (440), Харківській (309), Одеській (296), Донецькій (288) та Київській (259) областях.

  • м. Київ – 1 192;
  • Вінницька область – 203;
  • Волинська область – 98;
  • Дніпропетровська область – 150;
  • Донецька область – 288;
  • Житомирська область – 40;
  • Закарпатська область – 157;
  • Запорізька область – 179;
  • Івано-Франківська область – 159;
  • Київська область – 259
  • Кіровоградська область – 49;
  • Луганська область – 151;
  • Львівська область – 195;
  • Миколаївська область – 114;
  • Одеська область – 296;
  • Полтавська область – 440;
  • Рівненська область – 145;
  • Сумська область – 162;
  • Тернопільська область – 104;
  • Харківська область – 309;
  • Херсонська область – 75;
  • Хмельницька область – 209;
  • Черкаська область – 192;
  • Чернівецька область – 158;
  • Чернігівська область – 135.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 709 871 особа;
  • одужало – 3 522 547 осіб;
  • летальних випадків – 97 544;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 995 958.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу – 14 842 426 людей, отримали дві дози – 14 039 548 людей, отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну дозу – 28 085 людей. Загалом проведено 28 916 728 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , тестування
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