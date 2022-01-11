За минулу добу Covid-19 підтверджений у 5 429 осіб. З них 306 дітей і 168 медпрацівників.

Одужала за добу – 7 761 особа. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 219 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 915 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 192), Полтавській (440), Харківській (309), Одеській (296), Донецькій (288) та Київській (259) областях.

м. Київ – 1 192;

Вінницька область – 203;

Волинська область – 98;

Дніпропетровська область – 150;

Донецька область – 288;

Житомирська область – 40;

Закарпатська область – 157;

Запорізька область – 179;

Івано-Франківська область – 159;

Київська область – 259

Кіровоградська область – 49;

Луганська область – 151;

Львівська область – 195;

Миколаївська область – 114;

Одеська область – 296;

Полтавська область – 440;

Рівненська область – 145;

Сумська область – 162;

Тернопільська область – 104;

Харківська область – 309;

Херсонська область – 75;

Хмельницька область – 209;

Черкаська область – 192;

Чернівецька область – 158;

Чернігівська область – 135.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 709 871 особа;

одужало – 3 522 547 осіб;

летальних випадків – 97 544;

проведено ПЛР-тестувань – 16 995 958.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу – 14 842 426 людей, отримали дві дози – 14 039 548 людей, отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну дозу – 28 085 людей. Загалом проведено 28 916 728 щеплень.