В Украине изменили подходы к формированию “ковидных пакетов”. В 2022 году оплата лечения пациентов с Covid-19 в стационарах будет происходить по двум пакетам.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Пациенты, как и ранее, будут получать всю медицинскую помощь в стационарах бесплатно.

Национальная служба здоровья Украины будет оплачивать медучреждениям лечение по двум пакетам:

готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и в других чрезвычайных ситуациях;

стационарная помощь пациентам с коронавирусом.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на первый пакет смогут законтрактоваться только те заведения, которые были определены ОГА. Речь идет об одном заведении на 200 тыс. населения соответствующей области.

Сейчас региональные департаменты здравоохранения уже подали перечни таких учреждений. В них обязательно попадают все инфекционные больницы, а дальше заведения избираются по другим критериям, в том числе и с учетом географической доступности.

С медучреждениями, которые пройдут проверку на соответствие требованиям НСЗУ, заключат договоры. В Минздраве отметили, что в программе медицинских гарантий на 2022 год для них предусмотрено почти 2,5 млрд грн. Ежемесячно такое заведение будет получать оплату по глобальной ставке в размере 1 053 510 грн.

Условием получения этих средств является наличие постоянного остатка лекарственных средств и средств индивидуальной защиты, необходимых для лечения инфекционных заболеваний, в частности Covid-19.

В то же время контрактование второго пакета доступно всем заведениям, которые соответствуют требованиям, определенным НСЗУ.

На это направление в бюджете предусмотрено 16,9 млрд грн. Оплата будет осуществляться в зависимости от тяжести пролеченного случая. В расчете тарифа учли заработную плату на необходимые лекарственные средства и медицинские изделия для лечения Covid-пациентов.