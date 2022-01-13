С 1 января начала работу Программа медицинских гарантий в Украине. Сообщает Министерство здравоохранения.

В этом году бюджет программы увеличен на 34 млрд грн, поэтому украинцам будет предоставляться больше безвозмездных услуг в поликлиниках и больницах.

Общая сумма на медицинские гарантии в новом году составляет 157,3 млрд. грн.

Государственная программа предусматривает 38 пакетов услуг.

На Covid-пакеты государство выделяет 19,4 млрд. грн.

Увеличатся расходы на первичную медицинскую помощь – более 26 млрд грн.

На лечение больных c сердечно-сосудистыми заболеваниями (инфаркты, инсульты) программа медицинских гарантий предусматривает 4,8 млрд грн.

На онкологию уйдет более 8 млрд. грн.

Новинки нынешнего года

Новинкой Программы медицинских гарантий этого года является пакет Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня и пакет для инфекционных учреждений и отделений. На последний из бюджета выделено 2,5 млрд. грн.

Доступные лекарства

Продолжит работу Государственная программа реимбурсации лекарств. Доступными (т.е. бесплатными) станут препараты для лечения заболевания Паркинсона и хронического обструктивного заболевания легких.

На возмещение стоимости инсулинов выделено 4,6 млрд. грн.