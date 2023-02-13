До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця звернувся військовослужбовець щодо його незаконного утримання в психіатричному закладі.

– З метою перевірки всіх обставин цієї справи, в Дніпропетровську багатопрофільну клінічну лікарню з надання психіатричної допомоги попрямував представник офісу омбудсмена на Дніпропетровщині Владислав Онищенко, – пише Дмитро Лубинець у своєму Telegram-каналі.

Під час візиту з’ясувалося, що заявник був виписаний з лікарні 16 січня, проте знову примусово був госпіталізований в цей же заклад з 29 січня 2023 року.

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За словами Лубінця, на підтвердження правомірності своїх дій лікарня надала лише медичну карту за останній період госпіталізації чоловіка, з 29 січня.

Однак, як повідомив Владислав Онищенко, перевірити обставини госпіталізації заявника за період з 23 грудня 2022 року по 16 січня 2023 року не вдалося без аналізу медичної карти за вказаний період.

– Після тривалих зволікань і перешкод у проведенні візиту адміністрація лікарні повідомила, що розшукувана картка хворого загублена, – йдеться в повідомленні.

Іншими словами, підтвердження (зокрема і письмової згоди) щодо правомірності утримання заявника в лікарні протягом 25 днів представнику омбудсмена надано не було.

За словами Лубинця, ці обставини не виключають незаконне утримання військовослужбовця в психіатричній лікарні із застосуванням до нього психофармакологічних лікування.

За результатами візиту направлено відповідні листи до Міністерства охорони здоров’я та органів Національної поліції.

Джерело: Дмитро Лубінець