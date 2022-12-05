У Львові 48-річна лікар-психіатр вимагала і отримала хабар від військовослужбовця в розмірі $200 за видачу йому виписки з епікризу.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомили співробітники Львівської обласної прокуратури.

– За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова затримано та повідомлено про підозру лікарю-психіатру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 368 ККУ), – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за даними слідства, жінка вимагала і отримала від військовослужбовця ЗСУ $200 за видачу йому виписного епікризу, оскільки останній проходив лікування в цьому закладі.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, йдеться в повідомленні.

Наша довідка. Епікриз – судження про стан хворого, про діагноз, причини виникнення і розвитку хвороби, про обґрунтування і результати лікування. Епікриз є обов’язковою складовою частиною медичних облікових документів.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

Фото: Львівська обласна прокуратура