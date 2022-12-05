Во Львове 48-летняя врач-психиатр требовала и получила взятку от военнослужащего в размере $200 за выдачу ему выписки из эпикриза.

Об этом на своем Telegram-канале сообщили сотрудники Львовской областной прокуратуры.

— При процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры города Львова задержано и сообщено о подозрении врачу-психиатру по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УКУ), — говорится в сообщении.

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Отмечается, что по данным следствия, женщина требовала и получила от военнослужащего ВСУ $200 за выдачу ему выписного эпикриза, поскольку последний проходил лечение в указанном учреждении.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, говорится в сообщении.

Наша справка. Эпикриз — суждение о состоянии больного, о диагнозе, причинах возникновения и развитии болезни, об обосновании и результатах лечения. Эпикриз является обязательной составной частью медицинских учетных документов.

Источник: Львовская областная прокуратура

Фото: Львовская областная прокуратура