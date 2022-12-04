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Якщо зникло опалення: як пересидіти в квартирі холод

4 Грудня 2022, 16:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
холод
Джерело: Depositphotos

Експерти Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розповіли, як пережити в квартирі холод, якщо пропало опалення.

– Якщо пропало опалення, головне — не панікувати, а стежити за повідомленнями місцевої влади: керівника ОВА, міського голови, голови громади, – наполягають експерти.

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За їхніми словами, якщо пропало опалення, слід вжити наступних заходів:

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  • виберіть одне приміщення в квартирі для обігріву, обладнайте там спальне місце;
  • щільно закрийте вікна шторами, жалюзі, ролетами: найбільше тепла йде через вікна;
  • увімкніть додаткові джерела тепла, але не більше одного електрообігрівача — інакше мережа може не витримати. Якщо на вулиці приблизно 0 градусів, використовуйте кондиціонер, він безпечніше інших засобів обігріву;
  • пийте і їжте гаряче. Бережіть тіло від переохолодження, тепло одягніться;
  • дізнайтеся в місцевих органах влади про розміщення пунктів обігріву, при необхідності йдіть туди;
  • переїдьте до родичів або знайомих, у яких є опалення, заздалегідь обговоріть спільні дії на цей випадок.

Також фахівці Мінрегіону закликають захистити себе від нещасних випадків:

  • не грітися за допомогою непристосованих для цього коштів (газові плити, запалені конфорки тощо);
  • не використовуйте в квартирах буржуйки, бензинові, дизельні генератори, газові балони;
  • не вмикайте більше одного електрообігрівача;
  • не вживайте спиртні напої заради хибного відчуття зігріву.

Експерти радять підготувати запас на три доби:

  • вода:
  • пауербанк;
  • ліхтарик;
  • аптечка;
  • свічка;
  • вогнегасник;
  • готова їжа.

Джерело
Мінрегіон
Теги
житло Опалення Поради Холода
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