Експерти Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розповіли, як пережити в квартирі холод, якщо пропало опалення.
– Якщо пропало опалення, головне — не панікувати, а стежити за повідомленнями місцевої влади: керівника ОВА, міського голови, голови громади, – наполягають експерти.
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За їхніми словами, якщо пропало опалення, слід вжити наступних заходів:
Зараз дивляться
- виберіть одне приміщення в квартирі для обігріву, обладнайте там спальне місце;
- щільно закрийте вікна шторами, жалюзі, ролетами: найбільше тепла йде через вікна;
- увімкніть додаткові джерела тепла, але не більше одного електрообігрівача — інакше мережа може не витримати. Якщо на вулиці приблизно 0 градусів, використовуйте кондиціонер, він безпечніше інших засобів обігріву;
- пийте і їжте гаряче. Бережіть тіло від переохолодження, тепло одягніться;
- дізнайтеся в місцевих органах влади про розміщення пунктів обігріву, при необхідності йдіть туди;
- переїдьте до родичів або знайомих, у яких є опалення, заздалегідь обговоріть спільні дії на цей випадок.
Також фахівці Мінрегіону закликають захистити себе від нещасних випадків:
- не грітися за допомогою непристосованих для цього коштів (газові плити, запалені конфорки тощо);
- не використовуйте в квартирах буржуйки, бензинові, дизельні генератори, газові балони;
- не вмикайте більше одного електрообігрівача;
- не вживайте спиртні напої заради хибного відчуття зігріву.
Експерти радять підготувати запас на три доби:
- вода:
- пауербанк;
- ліхтарик;
- аптечка;
- свічка;
- вогнегасник;
- готова їжа.