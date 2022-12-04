Експерти Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розповіли, як пережити в квартирі холод, якщо пропало опалення.

– Якщо пропало опалення, головне — не панікувати, а стежити за повідомленнями місцевої влади: керівника ОВА, міського голови, голови громади, – наполягають експерти.

За їхніми словами, якщо пропало опалення, слід вжити наступних заходів:

Зараз дивляться

виберіть одне приміщення в квартирі для обігріву, обладнайте там спальне місце;

щільно закрийте вікна шторами, жалюзі, ролетами: найбільше тепла йде через вікна;

увімкніть додаткові джерела тепла, але не більше одного електрообігрівача — інакше мережа може не витримати. Якщо на вулиці приблизно 0 градусів, використовуйте кондиціонер, він безпечніше інших засобів обігріву;

пийте і їжте гаряче. Бережіть тіло від переохолодження, тепло одягніться;

дізнайтеся в місцевих органах влади про розміщення пунктів обігріву, при необхідності йдіть туди;

переїдьте до родичів або знайомих, у яких є опалення, заздалегідь обговоріть спільні дії на цей випадок.

Також фахівці Мінрегіону закликають захистити себе від нещасних випадків:

не грітися за допомогою непристосованих для цього коштів (газові плити, запалені конфорки тощо );

); не використовуйте в квартирах буржуйки, б ензинові, дизельні генератори, газові балони;

ензинові, дизельні генератори, газові балони; не вмикайте більше одного електрообігрівача;

не вживайте спиртні напої заради хибного відчуття з ігріву.

Експерти радять підготувати запас на три доби: