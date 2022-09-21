На всіх інколи нападає безсоння. Найчастіше сон не йде перед важливими подіями або днями, коли потрібно дуже рано прокидатися.

Існують певні правила та техніки, які допоможуть вам побороти безсоння та швидко заснути.

Що робити, якщо довго не можеш заснути – дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Афірмації та візуалізація

Афірмація — коротка фраза, що містить вербальну силу. Ви маєте сформувати своє бажання у коротку, але сильну фразу (в теперішньому часі). Наприклад, Я купив авто, Я впевнена та успішна людина, Я легко знаходжу спільну мову з новими людьми, Моє життя наповнене позитивом тощо.

Афірмація повинна уособлювати ваше бажання. Доведено, що ці фрази стимулюють позитивні зміни у житті людини. Тому ви не лише зможете швидко засинати, а й зміните своє життя на краще.

Афірмації і візуалізації – простий та перевірений спосіб для швидкого поринання у сон. Якщо ви кілька годин намагаєтесь заснути, але не виходить:

Ляжте у зручній позі.

Розслабте усе тіло – ви повинні ніби поринути у ліжко.

Зосередьтеся на своїх думках.

Одноманітно та спокійно проговорюйте в голові афірмації.

Якщо ви не заснете, починайте візуалізувати якісь ситуації та події, які ви хочете втілити у реальне життя. Наприклад, уявляйте, як заходите до власної нової квартири, або як сідаєте у нове авто, або як вас підвищують. Це може бути будь-що.

За 15-20 хвилин таких маніпуляцій мозок почне поступово відключатися, поринаючи в сон.

Техніка для розслаблення

Якщо у вас підвищена тривожність, ви можете спробувати методику поступового розслаблення м’язів. Крім заспокійливого ефекту, її можна використовувати також і для того, щоби швидше заснути.

Отже, аби виконати вправу:

Напружте кожну групу м’язів тіла – розпочинайте з зони обличчя та рухайтесь вниз по тілу до ніг. У напруженому стані лежіть 5-10 секунд. Поступово починайте розслаблятися – ви можете робити це з обличчя, рухаючись до ніг. Після повного розслаблення тіло має бути ніби ватним. Почекайте 20 секунд. Виконуйте вправу, допоки не відчуєте, що вас хилить у сон.

Ви можете заснути незабаром після того, як закінчите вправу або ж ще під час її виконання.

Дихальні практики

Насправді правильне дихання та різноманітні вправи можуть позитивно вплинути не лише за сон, а й на загальне самопочуття.

Для того, аби швидко заснути, користуйтесь практикою 4-7-8. Цей метод створений доктором Ендрю Вейлом та спрямований на використання контрольованого дихання, яке сприятиме розслабленню організму.

Виконання техніки дуже просте:

Спокійно вдихайте носом впродовж 4 секунд. Затримайте дихання на 7 секунд. Не поспішаючи, видихайте ротом впродовж 8 секунд.

Описана процедура вважається одним вдихом, її варто повторити ще тричі. Поринути у сон ви можете просто під час виконання техніки.

Кілька рекомендацій