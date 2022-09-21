На всех иногда нападает бессонница. Чаще всего сон не идет перед важными событиями или днями, когда нужно очень рано просыпаться.
Существуют определенные правила и техники, которые помогут вам побороть бессонницу и быстро заснуть.
Что делать, если не можешь долго заснуть — узнавали Факты ICTV.
Аффирмации и визуализация
Аффирмация — короткая фраза, содержащая вербальную силу. Вы должны сформировать свое желание в короткую, но сильную фразу (в настоящем времени). Например, Я купил авто, Я уверенный и успешный человек, Я легко нахожу общий язык с новыми людьми, Моя жизнь наполнена позитивом и тому подобное.
Аффирмация должна олицетворять ваше желание. Доказано, что эти фразы стимулируют позитивные изменения в жизни человека. Поэтому вы не только сможете быстро засыпать, но и измените свою жизнь к лучшему.
Аффирмации и визуализации — простой, но проверенный способ для быстрого погружения в сон. Если вы несколько часов пытаетесь заснуть, но не получается:
- Лягте в удобную позу.
- Расслабьте все тело — вы должны как бы погрузиться в постель.
- Сосредоточьтесь на своих мыслях.
- Однообразно и спокойно проговаривайте в голове аффирмации.
- Если вы не заснули, начинайте визуализировать какие-то ситуации и события, которые вы хотите воплотить в реальную жизнь. Например, представляйте, как заходите в собственную новую квартиру, или как садитесь в новое авто, или как вас повышают. Это может быть что угодно.
За 15-20 мин таких манипуляций мозг начнет постепенно отключаться, погружаясь в сон.
Техника для расслабления
Если у вас повышенная тревожность, вы можете попробовать методику постепенного расслабления мышц. Кроме успокаивающего эффекта, ее можно использовать также и для того, чтобы быстрее заснуть.
Итак, чтобы выполнить упражнение:
- Напрягите каждую группу мышц тела — начинайте с зоны лица и двигайтесь вниз по телу к ногам.
- В напряженном состоянии лежите 5-10 сек.
- Постепенно начинайте расслабляться — вы можете делать это с лица, двигаясь к ногам.
- После полного расслабления тело должно быть как бы ватным. Подождите 20 сек.
- Выполняйте упражнение, пока не почувствуете, что вас клонит в сон.
Вы можете заснуть вскоре после того, как закончите упражнение, или же еще во время его выполнения.
Дыхательные практики
На самом деле правильное дыхание и разнообразные упражнения могут положительно повлиять не только на сон, но и на общее самочувствие.
Для того, чтобы быстро уснуть, пользуйтесь практикой 4-7-8. Этот метод создан доктором Эндрю Вейлом и направлен на использование контролируемого дыхания, которое способствует расслаблению организма.
Выполнение техники очень простое:
- Спокойно вдыхайте носом в течение 4 сек.
- Задержите дыхание на 7 сек.
- Не торопясь, выдыхайте ртом в течение 8 сек.
Описанная процедура считается одним вдохом, ее стоит повторить еще три раза. Погрузиться в сон вы можете прямо во время выполнения техники.
Несколько рекомендаций
- Не смотрите на часы. Если вы будете считать, сколько часов вам осталось до пробуждения, заснуть будет вдвое сложнее.
- Чтобы быстрее заснуть расслабляйте тело — от пальцев ног до затылка.
- За час до сна не пользуйтесь телефоном, компьютером или телевизором. Лучше почитайте книгу.
- Не употребляйте кофеин перед сном — за 5-6 часов до сна не стоит есть или пить напитки, которые имеют в составе кофеин.
- Сделайте свою спальню и кровать уютной и комфортной.
- Чтобы быстрее заснуть, слушайте приятную музыку или звуки природы.
- Включайте себе аудиокниги и внимательно слушайте содержание — этот способ действительно может помочь.
- Составьте постоянный график сна — если вы будете ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день, ваш режим сна отрегулируется и вы будете очень быстро засыпать.