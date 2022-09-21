На всех иногда нападает бессонница. Чаще всего сон не идет перед важными событиями или днями, когда нужно очень рано просыпаться.

Существуют определенные правила и техники, которые помогут вам побороть бессонницу и быстро заснуть.

Что делать, если не можешь долго заснуть — узнавали Факты ICTV.

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Аффирмации и визуализация

Аффирмация — короткая фраза, содержащая вербальную силу. Вы должны сформировать свое желание в короткую, но сильную фразу (в настоящем времени). Например, Я купил авто, Я уверенный и успешный человек, Я легко нахожу общий язык с новыми людьми, Моя жизнь наполнена позитивом и тому подобное.

Аффирмация должна олицетворять ваше желание. Доказано, что эти фразы стимулируют позитивные изменения в жизни человека. Поэтому вы не только сможете быстро засыпать, но и измените свою жизнь к лучшему.

Аффирмации и визуализации — простой, но проверенный способ для быстрого погружения в сон. Если вы несколько часов пытаетесь заснуть, но не получается:

Лягте в удобную позу. Расслабьте все тело — вы должны как бы погрузиться в постель. Сосредоточьтесь на своих мыслях. Однообразно и спокойно проговаривайте в голове аффирмации. Если вы не заснули, начинайте визуализировать какие-то ситуации и события, которые вы хотите воплотить в реальную жизнь. Например, представляйте, как заходите в собственную новую квартиру, или как садитесь в новое авто, или как вас повышают. Это может быть что угодно.

За 15-20 мин таких манипуляций мозг начнет постепенно отключаться, погружаясь в сон.

Техника для расслабления

Если у вас повышенная тревожность, вы можете попробовать методику постепенного расслабления мышц. Кроме успокаивающего эффекта, ее можно использовать также и для того, чтобы быстрее заснуть.

Итак, чтобы выполнить упражнение:

Напрягите каждую группу мышц тела — начинайте с зоны лица и двигайтесь вниз по телу к ногам. В напряженном состоянии лежите 5-10 сек. Постепенно начинайте расслабляться — вы можете делать это с лица, двигаясь к ногам. После полного расслабления тело должно быть как бы ватным. Подождите 20 сек. Выполняйте упражнение, пока не почувствуете, что вас клонит в сон.

Вы можете заснуть вскоре после того, как закончите упражнение, или же еще во время его выполнения.

Дыхательные практики

На самом деле правильное дыхание и разнообразные упражнения могут положительно повлиять не только на сон, но и на общее самочувствие.

Для того, чтобы быстро уснуть, пользуйтесь практикой 4-7-8. Этот метод создан доктором Эндрю Вейлом и направлен на использование контролируемого дыхания, которое способствует расслаблению организма.

Выполнение техники очень простое:

Спокойно вдыхайте носом в течение 4 сек. Задержите дыхание на 7 сек. Не торопясь, выдыхайте ртом в течение 8 сек.

Описанная процедура считается одним вдохом, ее стоит повторить еще три раза. Погрузиться в сон вы можете прямо во время выполнения техники.

Несколько рекомендаций