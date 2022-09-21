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Что делать, если не можешь быстро заснуть — полезные советы

21 сентября 2022, 16:35
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Что делать, если не можешь быстро заснуть — полезные советы
Источник: Depositphotos

На всех иногда нападает бессонница. Чаще всего сон не идет перед важными событиями или днями, когда нужно очень рано просыпаться.

Существуют определенные правила и техники, которые помогут вам побороть бессонницу и быстро заснуть.

Что делать, если не можешь долго заснуть — узнавали Факты ICTV.

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Аффирмации и визуализация

Аффирмация — короткая фраза, содержащая вербальную силу. Вы должны сформировать свое желание в короткую, но сильную фразу (в настоящем времени). Например, Я купил авто, Я уверенный и успешный человек, Я легко нахожу общий язык с новыми людьми, Моя жизнь наполнена позитивом и тому подобное.

Аффирмация должна олицетворять ваше желание. Доказано, что эти фразы стимулируют позитивные изменения в жизни человека. Поэтому вы не только сможете быстро засыпать, но и измените свою жизнь к лучшему.

Аффирмации и визуализации — простой, но проверенный способ для быстрого погружения в сон. Если вы несколько часов пытаетесь заснуть, но не получается:

  1. Лягте в удобную позу.
  2. Расслабьте все тело — вы должны как бы погрузиться в постель.
  3. Сосредоточьтесь на своих мыслях.
  4. Однообразно и спокойно проговаривайте в голове аффирмации.
  5. Если вы не заснули, начинайте визуализировать какие-то ситуации и события, которые вы хотите воплотить в реальную жизнь. Например, представляйте, как заходите в собственную новую квартиру, или как садитесь в новое авто, или как вас повышают. Это может быть что угодно.

За 15-20 мин таких манипуляций мозг начнет постепенно отключаться, погружаясь в сон.

Техника для расслабления

Если у вас повышенная тревожность, вы можете попробовать методику постепенного расслабления мышц. Кроме успокаивающего эффекта, ее можно использовать также и для того, чтобы быстрее заснуть.

Итак, чтобы выполнить упражнение:

  1. Напрягите каждую группу мышц тела — начинайте с зоны лица и двигайтесь вниз по телу к ногам.
  2. В напряженном состоянии лежите 5-10 сек.
  3. Постепенно начинайте расслабляться — вы можете делать это с лица, двигаясь к ногам.
  4. После полного расслабления тело должно быть как бы ватным. Подождите 20 сек.
  5. Выполняйте упражнение, пока не почувствуете, что вас клонит в сон.

Вы можете заснуть вскоре после того, как закончите упражнение, или же еще во время его выполнения.

Дыхательные практики

На самом деле правильное дыхание и разнообразные упражнения могут положительно повлиять не только на сон, но и на общее самочувствие.

Для того, чтобы быстро уснуть, пользуйтесь практикой 4-7-8. Этот метод создан доктором Эндрю Вейлом и направлен на использование контролируемого дыхания, которое способствует расслаблению организма.

Выполнение техники очень простое:

  1. Спокойно вдыхайте носом в течение 4 сек.
  2. Задержите дыхание на 7 сек.
  3. Не торопясь, выдыхайте ртом в течение 8 сек.

Описанная процедура считается одним вдохом, ее стоит повторить еще три раза. Погрузиться в сон вы можете прямо во время выполнения техники.

Несколько рекомендаций

  1. Не смотрите на часы. Если вы будете считать, сколько часов вам осталось до пробуждения, заснуть будет вдвое сложнее.
  2. Чтобы быстрее заснуть расслабляйте тело — от пальцев ног до затылка.
  3. За час до сна не пользуйтесь телефоном, компьютером или телевизором. Лучше почитайте книгу.
  4. Не употребляйте кофеин перед сном — за 5-6 часов до сна не стоит есть или пить напитки, которые имеют в составе кофеин.
  5. Сделайте свою спальню и кровать уютной и комфортной.
  6. Чтобы быстрее заснуть, слушайте приятную музыку или звуки природы.
  7. Включайте себе аудиокниги и внимательно слушайте содержание — этот способ действительно может помочь.
  8. Составьте постоянный график сна — если вы будете ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день, ваш режим сна отрегулируется и вы будете очень быстро засыпать.
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