С приходом холодов педиатр Евгений Комаровский напомнил родителям, как нужно одевать детей на прогулку. Главное правило — не кутать. Надевать на ребенка как можно больше одежды — неправильно. Он может вспотеть и вследствие этого — заболеть.

Для начала Комаровский напоминает, что главным органом терморегуляции организма является кожа. Когда сосуды кожи расширяются, организм отдает тепло, когда сужаются — тепло остается внутри организма.

Если тело человека контактирует с холодом, ветром и при этом сосуды сужены — это признак нормальной терморегуляции. То есть кожа ребенка может быть прохладной на ощупь, но это не значит, что он замерз. А вот если кожа теплая, то она будет отдавать тепло вместе с потом, который у детей выделяется быстрее чем у взрослых. При этом очень легко переохладиться и заболеть.

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Вот почему важно не кутать ребенка, а одеть в несколько слоев одежды из натуральных тканей. И никакой синтетики!

Есть только одно исключение, когда ребенка нужно одеть теплее, чем себя для длительной прогулки — это, когда малыш в коляске.

Дети, которым больше двух лет обычно очень активные, они постоянно в движении. Поэтому лишний свитер лучше надеть на себя, особенно, если вы собираетесь сидеть на скамеечке.

Педиатр призывает родителей быть бдительными к всякого рода шнуркам и завязкам. Нельзя допустить, чтобы части одежды попали в крутящиеся элементы карусели, велосипеда или самоката, на горках или лазалках.

Обувь у ребенка должна быть просторной. Тесная сдавливает сосуды и может привести к обморожению. Помните, что циркулирующий между слоями одежды и в обуви воздух отлично сохраняет тепло.

Верхняя одежда должна быть теплой, но легкой, непромокаемой и удобной.

Вместо шарфа лучше выберите манишку или шлем с воротником из качественного материала, который хорошо защищает и согревает шею.

Детские вещи выбирайте из качественных натуральных материалов — хлопок, шерсть. Обувь — непромокаемую, верхнюю одежду на современных утеплителях и мембранах.

Источник: Евгений Комаровский