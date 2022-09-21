З настанням холодів педіатр Євген Комаровський нагадав батькам, як треба одягати дітей на прогулянку. Головне правило – не кутати. Одягати на дитину якомога більше одягу – неправильно. Вона може спітніти і внаслідок цього – захворіти.

Спочатку Комаровський нагадує, що головним органом терморегуляції організму є шкіра. Коли судини шкіри розширюються, організм віддає тепло, коли звужуються – тепло залишається всередині організму.

Якщо тіло людини контактує з холодом, вітром і при цьому судини звужені – це ознака нормальної терморегуляції. Тобто шкіра дитини може бути прохолодною на дотик, але це не означає, що вона замерзла. А от якщо шкіра тепла, то вона віддаватиме тепло разом із потом, який у дітей виділяється швидше ніж у дорослих. При цьому дуже легко переохолодитися і захворіти.

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Ось чому важливо не кутати дитину, а одягнути кілька шарів одягу з натуральних тканин. І жодної синтетики!

Є тільки один виняток, коли дитину потрібно одягнути тепліше, ніж себе для тривалої прогулянки – це коли малюк у візочку.

Діти, яким більше двох років зазвичай дуже активні, вони постійно рухаються. Тому зайвий светр краще одягнути на себе, особливо, якщо ви збираєтеся сидіти на лавці.

Педіатр закликає батьків бути пильними до різноманітних шнурків і зав’язок. Не можна допустити, щоб частини одягу потрапили в елементи каруселі, велосипеда або самоката, що крутяться, на гірках або лазалках.

Взуття у дитини має бути просторим. Тісна стискає судини і може призвести до обмороження. Пам’ятайте, що повітря, що циркулює між шарами одягу, і у взутті відмінно зберігає тепло.

Верхній одяг повинен бути теплим, але легким, непромокальним і зручним.

Замість шарфа краще виберіть манішку або шолом із коміром із якісного матеріалу, який добре захищає та зігріває шию.

Дитячі речі вибирайте з якісних натуральних матеріалів – бавовна, шерсть. Взуття – непромокальний, верхній одяг на сучасних утеплювачах та мембранах.

Джерело: Евген Комаровський