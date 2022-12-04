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Если пропало отопление: как пересидеть в квартире холод

4 декабря 2022, 16:00
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
холод
Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассказали, как пережить в квартире холод, если пропало отопление.

— Если пропало отопление, главное — не паниковать, а следить за сообщениями местной власти: руководителя ОВА, городского главы, главы громады, — настаивают эксперты.

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По их словам, если пропало отопление, следует предпринять следующие меры:

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  • выберите одно помещение в квартире для обогрева, обустройте там спальное место;
  • плотно закройте окна шторами, жалюзи, ролетами: больше всего тепла уходит через окна;
  • включите дополнительные источники тепла, но не больше одного электрообогревателя — иначе сеть может не выдержать. Если на улице примерно 0 градусов, используйте кондиционер, он безопаснее других средств обогрева;
  • пейте и ешьте горячее. Берегите тело от переохлаждения, тепло оденьтесь;
  • узнайте в местных органах власти о размещении пунктов обогрева, при необходимости идите туда;
  • переедьте к родственникам или знакомым, у которых есть отопление, заранее обговорите совместные действия на этот случай.

Также специалисты Минрегиона призывают защитить себя от несчастных случаев:

  • не греться при помощи неприспособленных для этого средств (газовые плиты, зажженные конфорки и т. д.);
  • не используйте в квартирах буржуйки, бензиновые, дизельные генераторы, газовые баллоны;
  • не включайте больше одного электрообогревателя;
  • не употребляйте спиртные напитки ради ложного ощущения обогрева.

Эксперты советуют подготовить запас на трое суток:

  • воду:
  • пауербанк;
  • фонарик;
  • аптечку;
  • свечи;
  • огнетушитель;
  • готовую еду.

Источник
Минрегион
Теги
житло Опалення Советы Холода
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