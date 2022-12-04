Эксперты Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассказали, как пережить в квартире холод, если пропало отопление.

— Если пропало отопление, главное — не паниковать, а следить за сообщениями местной власти: руководителя ОВА, городского главы, главы громады, — настаивают эксперты.

По их словам, если пропало отопление, следует предпринять следующие меры:

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выберите одно помещение в квартире для обогрева, обустройте там спальное место;

плотно закройте окна шторами, жалюзи, ролетами: больше всего тепла уходит через окна;

включите дополнительные источники тепла, но не больше одного электрообогревателя — иначе сеть может не выдержать. Если на улице примерно 0 градусов, используйте кондиционер, он безопаснее других средств обогрева;

пейте и ешьте горячее. Берегите тело от переохлаждения, тепло оденьтесь;

узнайте в местных органах власти о размещении пунктов обогрева, при необходимости идите туда;

переедьте к родственникам или знакомым, у которых есть отопление, заранее обговорите совместные действия на этот случай.

Также специалисты Минрегиона призывают защитить себя от несчастных случаев:

не греться при помощи неприспособленных для этого средств (газовые плиты, зажженные конфорки и т. д.);

не используйте в квартирах буржуйки, бензиновые, дизельные генераторы, газовые баллоны;

не включайте больше одного электрообогревателя;

не употребляйте спиртные напитки ради ложного ощущения обогрева.

Эксперты советуют подготовить запас на трое суток: