Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) обнародовала советы специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, как правильно хранить продукты и безопасно питаться в условиях длительных отключений света.

Как хранить продукты и сделать их правильный запас:

сделайте необходимый запас питьевой воды и уточните информацию о ближайших к вашему дому бюветах. В случае чрезвычайной ситуации бюветные комплексы столицы подсоединят к генераторам для обеспечения киевлян питьевой водой. Карта бюветов по этой ссылке

подготовьте запас пищевых продуктов, не требующих особых условий хранения (хлеб, печенье, сушка, консервы и др.);

старайтесь готовить пищевые продукты в небольшом количестве, чтобы не хранить их длительное время;

при покупке пищевых продуктов в магазинах отдавайте предпочтение тем, которые меньше всего теряют качество без холодильника (молоко длительного хранения в тетрапаках, сырокопченые колбасы и тому подобное);

приобретите термопакеты с хладоэлементами, держите их под рукой;

по возможности делайте запас горячих напитков в термосах.

И еще один совет: при отключении света для сохранения пищевых продуктов в холодильнике старайтесь реже его открывать. Также продукты можно хранить на балконе. Учитывайте, что скоропортящаяся продукция, как правило, хранится при температуре +4°С.