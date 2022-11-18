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Советы

В условиях длительных отключений света: советы, как правильно хранить продукты

18 ноября 2022, 10:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Їжа у холодильнику
Источник: Depositphotos

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) обнародовала советы специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, как правильно хранить продукты и безопасно питаться в условиях длительных отключений света.

Как хранить продукты и сделать их правильный запас:

  • сделайте необходимый запас питьевой воды и уточните информацию о ближайших к вашему дому бюветах. В случае чрезвычайной ситуации бюветные комплексы столицы подсоединят к генераторам для обеспечения киевлян питьевой водой. Карта бюветов по этой ссылке;
  • подготовьте запас пищевых продуктов, не требующих особых условий хранения (хлеб, печенье, сушка, консервы и др.);
  • старайтесь готовить пищевые продукты в небольшом количестве, чтобы не хранить их длительное время;
  • при покупке пищевых продуктов в магазинах отдавайте предпочтение тем, которые меньше всего теряют качество без холодильника (молоко длительного хранения в тетрапаках, сырокопченые колбасы и тому подобное);
  • приобретите термопакеты с хладоэлементами, держите их под рукой;
  • по возможности делайте запас горячих напитков в термосах.
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И еще один совет: при отключении света для сохранения пищевых продуктов в холодильнике старайтесь реже его открывать. Также продукты можно хранить на балконе. Учитывайте, что скоропортящаяся продукция, как правило, хранится при температуре +4°С.

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Источник
КГГА
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відключення світла Советы Продукты
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