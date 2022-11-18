Пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) оприлюднила поради фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в Києві, як правильно зберігати продукти і безпечно харчуватися в умовах тривалих відключень світла.
Як зберігати продукти і зробити їхній правильний запас:
- зробіть необхідний запас питної води і уточніть інформацію про найближчих до вашого будинку бюветах. У разі надзвичайної ситуації бюветні комплекси столиці під’єднують до генераторів для забезпечення киян питною водою. Карта бюветів за цим посиланням;
- підготуйте запас харчових продуктів, які не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, сушка, консерви та ін.);
- намагайтеся готувати харчові продукти в невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час;
- при купівлі харчових продуктів в магазинах віддавайте перевагу тим, які найменше втрачають якість без холодильника (молоко тривалого зберігання в тетрапаках, сирокопчені ковбаси тощо);
- придбайте термопакети з хладоелементами, тримайте їх під рукою;
- по можливості робіть запас гарячих напоїв в термосах.
Читайте також:Запас води і продукти з холодильника: як раціонально організувати харчування в екстремальних умовах
І ще одна порада: при відключенні світла для збереження харчових продуктів в холодильнику намагайтеся рідше його відкривати. Також продукти можна зберігати на балконі. Враховуйте, що швидкопсувна продукція, як правило, зберігається при температурі +4°С.
Зараз дивляться