Пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) оприлюднила поради фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в Києві, як правильно зберігати продукти і безпечно харчуватися в умовах тривалих відключень світла.

Як зберігати продукти і зробити їхній правильний запас:

зробіть необхідний запас питної води і уточніть інформацію про найближчих до в ашого будинку бюветах. У разі надзвичайної ситуації бюветні комплекси столиці під’єднують до генераторів для забезпечення киян питною водою. Карта бюветів за цим посиланням;

ашого будинку бюветах. У разі надзвичайної ситуації бюветні комплекси столиці під’єднують до генераторів для забезпечення киян питною водою. Карта бюветів підготуйте запас харчових продуктів, які не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, сушка, консерви та ін.);

намагайтеся готувати харчові продукти в невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час;

при купівлі харчових продуктів в магазинах віддавайте перевагу тим, які найменше втрачають якість без холодильника (молоко тривалого зберігання в тетрапаках, сирокопчені ковбаси тощо);

придбайте термопакети з хладоелементами, тримайте їх під рукою;

по можливості робіть запас гарячих напоїв в термосах.

І ще одна порада: при відключенні світла для збереження харчових продуктів в холодильнику намагайтеся рідше його відкривати. Також продукти можна зберігати на балконі. Враховуйте, що швидкопсувна продукція, як правило, зберігається при температурі +4°С.