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В умовах тривалих відключень світла: поради, як правильно зберігати продукти

18 Листопада 2022, 10:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Їжа у холодильнику
Джерело: Depositphotos

Пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) оприлюднила поради фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в Києві, як правильно зберігати продукти і безпечно харчуватися в умовах тривалих відключень світла.

Як зберігати продукти і зробити їхній правильний запас:

  • зробіть необхідний запас питної води і уточніть інформацію про найближчих до вашого будинку бюветах. У разі надзвичайної ситуації бюветні комплекси столиці під’єднують до генераторів для забезпечення киян питною водою. Карта бюветів за цим посиланням;
  • підготуйте запас харчових продуктів, які не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, сушка, консерви та ін.);
  • намагайтеся готувати харчові продукти в невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час;
  • при купівлі харчових продуктів в магазинах віддавайте перевагу тим, які найменше втрачають якість без холодильника (молоко тривалого зберігання в тетрапаках, сирокопчені ковбаси тощо);
  • придбайте термопакети з хладоелементами, тримайте їх під рукою;
  • по можливості робіть запас гарячих напоїв в термосах.
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І ще одна порада: при відключенні світла для збереження харчових продуктів в холодильнику намагайтеся рідше його відкривати. Також продукти можна зберігати на балконі. Враховуйте, що швидкопсувна продукція, як правило, зберігається при температурі +4°С.

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Джерело
КМДА
Теги
відключення світла Поради Продукти
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