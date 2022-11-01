Засновник порталу порад для туристів Secret Squirrel Денис Мельничук в коментарі одному з провідних українських ЗМІ розповів про те, як приготувати їжу вдома в екстремальних умовах.

– Перше, що треба зробити, це запас води. Тому що розщеплення їжі, особливо білкової, вимагає води. Відповідно, якщо її немає, то про їжу можна не сильно думати, все одно спрага замучить раніше, ніж голод, – пояснює Денис Мельничук.

За його словами, в першу чергу треба звертати увагу на калорійність продуктів і їхню звичність. Це означає, що запас слід складати з продуктів, яким ви зазвичай віддаєте перевагу.

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Що ж стосується калорійності, то цей фактор особливо актуальний в холодну пору року.

– Це має бути не молочка чи фрукти з овочами, а їжа, яка реально дає багато калорій: каші, макаронні вироби, м’ясні консерви, паштети, – рекомендує експерт.

Він також радить при підготовці продуктових запасів звертати увагу на тривалість їхнього зберігання. Найдовше зберігаються сипучі продукти: каші, макаронні вироби, пластівці.

– Якщо вдома вимкнули світло на тривалий період часу, то перш за все з’їдається їжа з холодильника, – зазначає фахівець.

Потім, за його словами, можна їсти те, що лежить в морозилці. Маються на увазі насамперед калорійні продукти: пельмені, котлети, масло, м’ясо, риба, а не фрукти або морозиво. Відповідно, коли закінчуються запаси в холодильнику, можна переходити на продукти тривалого зберігання.

– Крім основного раціону необхідно пам’ятати і про смаколики, які внесуть різноманітність в їжу і піднімуть моральний дух, – зазначає Денис Мельничук.

Експерт радить серед запасів мати такі продукти, як горіхи, сухофрукти, шоколад або згущене молоко. Також різноманітність в раціон додадуть кетчуп, майонез і гірчиця, які можна придбати в компактних стіках.

За словами Дениса, ідеально, якщо є гроші і час, придбати туристичний пальник, якого цілком вистачить, щоб приготувати їжу на одну-дві особи.

Однак, якщо це велика сім’я або група людей, то легше користуватися багаттям. Але його теж треба організувати і заздалегідь подумати, чим це багаття розводити. Дивитися по ситуації і підготувати дрова, вугілля або газ, рекомендує експерт.