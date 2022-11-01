Основатель портала советов для туристов Secret Squirrel Денис Мельничук в комментарии одному из ведущих украинских СМИ рассказал о том, как приготовить пищу дома в экстремальных условиях.

— Первое, что надо сделать, это запас воды. Потому что расщепление пищи, особенно белковой, требует воды. Соответственно, если ее нет, то о еде можно не сильно думать, все равно жажда замучает раньше, чем голод, — объясняет Денис Мельничук.

По его словам, в первую очередь надо обращать внимание на калорийность продуктов и их привычность. Это значит, что запас следует составлять из продуктов, которым вы обычно отдаете предпочтение.

Что же касается калорийности, то этот фактор особенно актуален в холодное время года.

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— Это должна быть не молочка или фрукты с овощами, а пища, которая реально дает много калорий: каши, макаронные изделия, мясные консервы, паштеты, – рекомендует эксперт.

Он также советует при подготовке продуктовых запасов обращать внимание на длительность их хранения. Дольше всего хранятся сыпучие продукты: каши, макаронные изделия, хлопья.

— Если дома выключили свет на длительный период времени, то прежде всего съедается еда из холодильника, — отмечает специалист.

Затем, по его словам, можно есть то, что лежит в морозилке. Имеются ввиду прежде всего калорийные продукты: пельмени, котлеты, масло, мясо, рыба, а не фрукты или мороженое. Соответственно, когда заканчиваются запасы в холодильнике, можно переходить на продукты длительного хранения.

— Кроме основного рациона необходимо помнить и о вкусностях, которые внесут разнообразие в пищу и поднимут моральный дух, — отмечает Денис Мельничук.

Эксперт советует среди запасов иметь такие продукты, как орехи, сухофрукты, шоколад или сгущенное молоко. Также разнообразие в рацион добавят кетчуп, майонез и горчица, которые можно приобрести в компактных стиках.

По словам Дениса, идеально, если есть деньги и время, приобрести туристическую горелку, которой вполне хватит, чтобы приготовить еду на одного-двух человек.

Однако, если это большая семья или группа людей, то легче пользоваться костром. Но его тоже надо организовать и заранее подумать, чем этот костер разводить. Смотреть по ситуации и подготовить дрова, уголь или газ, рекомендует эксперт.