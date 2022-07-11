Чем можно без вреда для здоровья “заедать” стресс, в состоянии которого из-за войны пребывают миллионы украинцев.

Авторитетные эксперты онлайн-платформы Береги себя подготовили подборку из десяти здоровых продуктов, которые способны положительно влиять на нашу нервную систему.

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Продукты, которыми можно “заедать” стресс:

субпродукты являются богатым источником витаминов группы B, которые необходимы для контроля стресса;

яйца богаты витаминами, минералами, аминокислотами и антиоксидантами. Особенно ценен в их составе — витамин В4;

жирная рыба богата ненасыщенной жирной кислотой омега-3, которая поддерживает хорошие отношения с когнитивными функциями и психическим здоровьем;

петрушка насыщена каротиноидами, флавоноидами и фитонцидами — антиоксидантами, которые защищают от оксидативного стресса;

чеснок содержит много соединений серы, которые способствуют повышению уровня глутатиона. Этот антиоксидант стоит в первой линии защиты организма от стресса;

тахини (кунжутная паста) является превосходным источником аминокислоты L-триптофана;

семена подсолнечника являются хорошим источником витамина Е, магния, марганца, селена, цинка, витаминов группы B и меди;

брокколи содержит большое количество магния, витамина С и фолата, которые, как показывают некоторые исследования, эффективно борются с симптомами депрессии;

ромашку еще с давних времен использовали как главное природное антистресс-средство;

ягоды черники имеют высокое содержание флавоноидных антиоксидантов, которые оказывают мощное противовоспалительное и нейропротекторное действие.

Источник: Береги себя