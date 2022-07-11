Чим можна без шкоди для здоров’я “заїдати” стрес, в стані якого через війну перебувають мільйони українців.

Авторитетні експерти онлайн-платформи Бережи себе підготували добірку з десяти здорових продуктів, які здатні позитивно впливати на нашу нервову систему.

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Продукти, якими можна “заїдати” стрес:

субпродукти є багатим джерелом вітамінів групи B, які необхідні для контролю стресу;

яйця багаті вітамінами, мінералами, амінокислотами і антиоксидантами. Особливо цінний в їхньому складі — вітамін В4;

жирна риба багата ненасиченою жирною кислотою Омега-3, яка підтримує хороші стосунки з когнітивними функціями і психічним здоров’ям;

петрушка насичена каротиноїдами, флавоноїдами і фітонцидами – антиоксидантами, які захищають від оксидативного стресу;

часник містить багато сполук сірки, які сприяють підвищенню рівня глутатіону. Цей антиоксидант стоїть в першій лінії захисту організму від стресу;

тахіні (кунжутна паста) є чудовим джерелом амінокислоти L-триптофану;

насіння соняшнику є хорошим джерелом вітаміну Е, магнію, марганцю, селену, цинку, вітамінів групи B і міді;

броколі містить велику кількість магнію, вітаміну C і фолату, які, як показують деякі дослідження, ефективно борються з симптомами депресії;

ромашку ще з давніх часів використовували як головний природний антистрес-засіб;

ягоди чорниці мають високий вміст флавоноїдних антиоксидантів, які мають потужну протизапальну та нейропротекторну дію.

Джерело: Береж себе