Ініціатор спортивного руху Junior, громадський діяч, головний екстремал і ведучий Нового каналу Олександр Педан продовжує заохочувати всіх займатися спортом.

Мало того, що показує це власним прикладом, то ще й пояснює з погляду науки, чому фізичні навантаження нам справді необхідні. Він поспілкувався з молекулярним біологом та ультрамарафонцем Олександром Скороходом. Експерт розповів, як рух допомагає організму в моменти стресу.

– Якщо говорити про спорт на любительському рівні, то це, насправді, просто один з варіантів фізичної активності, – каже Олександр Скороход. – І наш організм влаштований так, що рухатися нам просто необхідно. Навантаження важливе для м’язів, кісток, роботи серця та мозку.

Потрібно використовувати всі наявні можливості зайнятись фізичною активністю. Зрозуміло, не скрізь і не завжди зараз можна гуляти, але якщо немає повітряних тривог, треба це робити. Особливо дітям, у яких організм лише формується.

Зараз дивляться

Науковці простежили, що коли ми мало рухаємось, або зовсім не рухаємось, то практично всі системи нашого організму страждають. Недоотримує навантаження серце – буде гіршим кровообіг, а потім погіршиться робота і печінки, і нирок та інших органів.

От говорять, що всі хвороби від нервів. А фізичні навантаження корисні при стресових ситуаціях тим, що біохімічні процеси під час руху гасять стрес і зміцнюють імунну систему.

– На появу тих чи інших хвороб впливає дуже багато чинників. Починаючи від спадковості й генетики, закінчуючи харчуванням та екологією. Звісно, і стрес впливає, – говорить експерт. – І впливає, до речі, дуже комплексно. Він пошкоджує чи руйнує нашу імунну систему. Але знову-таки, не завжди!

Ми звикли, що стрес, це щось дуже погане. Але науковець зазначає, що певний рівень стресу, який називається еустрес (позитивний стрес), навіть потрібен для життя, щоб організм мав стимул діяти.

Наприклад, легке хвилювання перед змаганнями – це еустрес. Та якщо хвилювання починається за тиждень до змагань, то це вже дистрес (негативний стрес). От його Скороход радить максимально уникати. Допоможуть це зробити, як ви зрозуміли, фізичні навантаження.