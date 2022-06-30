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Гуляйте щодня! Як прості фізичні навантаження рятують від стресу

30 Червня 2022, 20:07
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
фізична актвиність
Джерело: Depositphotos

Ініціатор спортивного руху Junior, громадський діяч, головний екстремал і ведучий Нового каналу Олександр Педан продовжує заохочувати всіх займатися спортом.

Олександр Педан

Мало того, що показує це власним прикладом, то ще й пояснює з погляду науки, чому фізичні навантаження нам справді необхідні. Він поспілкувався з молекулярним біологом та ультрамарафонцем Олександром Скороходом. Експерт розповів, як рух допомагає організму в моменти стресу.

– Якщо говорити про спорт на любительському рівні, то це, насправді, просто один з варіантів фізичної активності, – каже Олександр Скороход. – І наш організм влаштований так, що рухатися нам просто необхідно. Навантаження важливе для м’язів, кісток, роботи серця та мозку.

Потрібно використовувати всі наявні можливості зайнятись фізичною активністю. Зрозуміло, не скрізь і не завжди зараз можна гуляти, але якщо немає повітряних тривог, треба це робити. Особливо дітям, у яких організм лише формується.

Зараз дивляться

Науковці простежили, що коли ми мало рухаємось, або зовсім не рухаємось, то практично всі системи нашого організму страждають. Недоотримує навантаження серце – буде гіршим кровообіг, а потім погіршиться робота і печінки, і нирок та інших органів.

От говорять, що всі хвороби від нервів. А фізичні навантаження корисні при стресових ситуаціях тим, що біохімічні процеси під час руху гасять стрес і зміцнюють імунну систему.

– На появу тих чи інших хвороб впливає дуже багато чинників. Починаючи від спадковості й генетики, закінчуючи харчуванням та екологією. Звісно, і стрес впливає, – говорить експерт. – І впливає, до речі, дуже комплексно. Він пошкоджує чи руйнує нашу імунну систему. Але знову-таки, не завжди!

Ми звикли, що стрес, це щось дуже погане. Але науковець зазначає, що певний рівень стресу, який називається еустрес (позитивний стрес), навіть потрібен для життя, щоб організм мав стимул діяти.

Новий канал

Наприклад, легке хвилювання перед змаганнями – це еустрес. Та якщо хвилювання починається за тиждень до змагань, то це вже дистрес (негативний стрес). От його Скороход радить максимально уникати. Допоможуть це зробити, як ви зрозуміли, фізичні навантаження.

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Джерело
Новий канал
Теги
Заняття спортом
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