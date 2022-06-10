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Що таке точковий масаж і як з його допомогою перестати заїдати стрес

10 Червня 2022, 16:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Павло Кім лікар-голкотерапевт
точковий масаж
Джерело: Depositphotos
Є багато людей, які у стресовій ситуації починають їсти, щоб зменшити його дію. Чому при стресі хочеться їсти?

Почуття голоду в нормі виникає тоді, коли їжа, що була спожита раніше, уже засвоєна і організм бажає отримати нову порцію поживних речовин, щоб нормально функціонувати.

Якщо баланс енергії порушується, меридіан шлунка починає реагувати на тривогу та стрес, викликаючи почуття голоду.

– Китайська медицина це пояснює так: кожен орган пов’язаний із певною емоцією та смаком, – пояснює голкотерапевт Павло Кім. – Шлунку та селезінці відповідає емоція тривога, а смак – солодкий. Ось чому і хочеться при стресі зайвий раз куснути щось солоденьке.

Коли меридіан шлунка збалансований, то тоді люди пристосовуються до ситуації, навколишнього середовища і здатні швидко долати перешкоди, вони більш стійкі до стресу.

Зараз дивляться

Є проста вправа, яка може допомогти збалансувати меридіан шлунка.

Необхідно виконувати легке постукування або натискання на точки Цзу-сань-лі (Е 36), розташовані в нижній частині ноги, по обидва боки від гомілки, трохи нижче за коліно (на фото).

акупнуктура

Стимулюючи цю точку, ми знімаємо набряки, сприяємо зниженню ваги, зменшуємо кількість жиру на животі та стегнах та вирівнюємо поперекові хребці та криж.

Як виконувати вправу:

  • Сядьте на підлозі з зігнутими колінами або сидячи в кріслі, стискайте кулаки і починайте постукувати кулаками по точках Цзу-сань-лі (Е 36) по обидва боки від гомілки, трохи нижче коліна.
  • Постукуйте або масажуйте круговими рухами обидві сторони колінної чашки одночасно.
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Виконуйте вправу не менше трьох хвилин на кожній нозі. Це покращує кровообіг, знімає стрес та відновлює баланс меридіана шлунка.

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