Есть много людей, которые в стрессовой ситуации начинают есть, чтобы снизить его воздействие. Почему при стрессе хочется есть?

Чувство голода в норме возникает тогда, когда пища, употребленная ранее, уже усвоена и организм желает получить новую порцию питательных веществ, чтобы нормально функционировать.

Если баланс энергии нарушается, меридиан желудка начинает реагировать на тревогу и стресс, вызывая чувство голода.

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– Китайская медицина это объясняет так: каждый орган связан с определенной эмоцией и вкусом, – объясняет иглотерапевт Павел Ким. — Желудку и селезенке отвечает эмоция тревога, а вкус – сладкий. Вот почему и хочется при стрессе лишний раз куснуть что-нибудь сладенькое.

Когда меридиан желудка сбалансирован, то тогда люди приспосабливаются к ситуации, окружающей среде и способны быстро преодолевать препятствия, они более устойчивы к стрессу.

Есть простое упражнение, которое может помочь сбалансировать меридиан желудка.

Необходимо выполнять легкое постукивание или нажатие на точки Цзу-сан-ли (Е 36), расположенные в нижней части ноги, с обеих сторон от голени, чуть ниже колена (на фото).

Стимулируя эту точку, мы снимаем отеки, способствуем снижению веса, уменьшаем количество жира на животе и бедрах и выравниваем поясничные позвонки и крестец.

Как выполнять упражнение:

Сядьте на полу с изогнутыми коленями или сидя в кресле, сжимайте кулаки и начинайте постукивать кулаками по точкам Цзу-сань-ли (Е 36) с обеих сторон от голени, чуть ниже колена.

Постукивайте или массируйте круговыми движениями обе стороны коленной чашки одновременно.

Выполняйте упражнение не менее трех минут на каждой ноге. Это улучшает кровообращение, снимает стресс и восстанавливает баланс меридиана желудка.