Есть много людей, которые в стрессовой ситуации начинают есть, чтобы снизить его воздействие. Почему при стрессе хочется есть?
Чувство голода в норме возникает тогда, когда пища, употребленная ранее, уже усвоена и организм желает получить новую порцию питательных веществ, чтобы нормально функционировать.
Если баланс энергии нарушается, меридиан желудка начинает реагировать на тревогу и стресс, вызывая чувство голода.
– Китайская медицина это объясняет так: каждый орган связан с определенной эмоцией и вкусом, – объясняет иглотерапевт Павел Ким. — Желудку и селезенке отвечает эмоция тревога, а вкус – сладкий. Вот почему и хочется при стрессе лишний раз куснуть что-нибудь сладенькое.
Когда меридиан желудка сбалансирован, то тогда люди приспосабливаются к ситуации, окружающей среде и способны быстро преодолевать препятствия, они более устойчивы к стрессу.
Есть простое упражнение, которое может помочь сбалансировать меридиан желудка.
Необходимо выполнять легкое постукивание или нажатие на точки Цзу-сан-ли (Е 36), расположенные в нижней части ноги, с обеих сторон от голени, чуть ниже колена (на фото).
Стимулируя эту точку, мы снимаем отеки, способствуем снижению веса, уменьшаем количество жира на животе и бедрах и выравниваем поясничные позвонки и крестец.
Как выполнять упражнение:
- Сядьте на полу с изогнутыми коленями или сидя в кресле, сжимайте кулаки и начинайте постукивать кулаками по точкам Цзу-сань-ли (Е 36) с обеих сторон от голени, чуть ниже колена.
- Постукивайте или массируйте круговыми движениями обе стороны коленной чашки одновременно.
Выполняйте упражнение не менее трех минут на каждой ноге. Это улучшает кровообращение, снимает стресс и восстанавливает баланс меридиана желудка.