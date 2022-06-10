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Что такое точечный массаж и как с его помощью перестать заедать стресс

10 июня 2022, 16:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Павел Ким врач-иглотерапевт
точковий масаж
Источник: Depositphotos

Есть много людей, которые в стрессовой ситуации начинают есть, чтобы снизить его воздействие. Почему при стрессе хочется есть?

Чувство голода в норме возникает тогда, когда пища, употребленная ранее, уже усвоена и организм желает получить новую порцию питательных веществ, чтобы нормально функционировать.

Если баланс энергии нарушается, меридиан желудка начинает реагировать на тревогу и стресс, вызывая чувство голода.

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– Китайская медицина это объясняет так: каждый орган связан с определенной эмоцией и вкусом, – объясняет иглотерапевт Павел Ким. — Желудку и селезенке отвечает эмоция тревога, а вкус – сладкий. Вот почему и хочется при стрессе лишний раз куснуть что-нибудь сладенькое.

Когда меридиан желудка сбалансирован, то тогда люди приспосабливаются к ситуации, окружающей среде и способны быстро преодолевать препятствия, они более устойчивы к стрессу.

Есть простое упражнение, которое может помочь сбалансировать меридиан желудка.

Необходимо выполнять легкое постукивание или нажатие на точки Цзу-сан-ли (Е 36), расположенные в нижней части ноги, с обеих сторон от голени, чуть ниже колена (на фото).

Стимулируя эту точку, мы снимаем отеки, способствуем снижению веса, уменьшаем количество жира на животе и бедрах и выравниваем поясничные позвонки и крестец.

Как выполнять упражнение:

  • Сядьте на полу с изогнутыми коленями или сидя в кресле, сжимайте кулаки и начинайте постукивать кулаками по точкам Цзу-сань-ли (Е 36) с обеих сторон от голени, чуть ниже колена.
  • Постукивайте или массируйте круговыми движениями обе стороны коленной чашки одновременно.
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Выполняйте упражнение не менее трех минут на каждой ноге. Это улучшает кровообращение, снимает стресс и восстанавливает баланс меридиана желудка.

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