Инициатор спортивного движения Junior, общественный деятель, главный экстремал и ведущий Нового канала Александр Педан продолжает поощрять всех заниматься спортом.

Мало того, что показывает это собственным примером, еще и объясняет с точки зрения науки, почему физические нагрузки нам действительно необходимы. Он пообщался с молекулярным биологом и ультрамарафонцем Александром Скороходом. Эксперт рассказал, как движение помогает организму в моменты стресса.

– Если говорить о спорте на любительском уровне, то это на самом деле просто один из вариантов физической активности, – говорит Александр Скороход. – И наш организм устроен так, что двигаться нам просто необходимо. Нагрузка важна для мышц, костей, работы сердца и мозга.

Следует использовать все имеющиеся возможности заняться физической активностью. Разумеется, не везде и не всегда сейчас можно гулять, но если нет воздушных тревог, нужно это делать. Особенно детям, у которых организм только формируется.

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Ученые проследили, что когда мы мало двигаемся или совсем не двигаемся, то практически все системы нашего организма страдают. Недополучает нагрузки сердце – будет хуже кровообращение, а затем ухудшится работа и печени, почек и других органов.

Вот говорят, что все болезни от нервов. А физические нагрузки полезны при стрессовых ситуациях тем, что биохимические процессы при движении гасят стресс и укрепляют иммунную систему.

– На появление тех или иных болезней влияет большое количество факторов. Начиная с наследственности и генетики, заканчивая питанием и экологией. Конечно, и стресс влияет, – говорит эксперт. – И влияет, кстати, очень комплексно. Он повреждает или разрушает нашу иммунную систему. Но опять-таки не всегда!

Мы привыкли, что стресс, это что-то очень плохое. Но ученый отмечает, что определенный уровень стресса, который называется эустресом (положительный стресс), даже нужен для жизни, чтобы организм имел стимул действовать.

К примеру, легкое волнение перед соревнованиями – это эустресс. Но если волнение начинается за неделю до соревнований, это уже дистресс (отрицательный стресс). Вот его Скороход советует максимально избегать. Помогут это сделать физические нагрузки, как вы поняли.