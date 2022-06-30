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Гуляйте каждый день! Как простые физические нагрузки спасают от стресса

30 июня 2022, 20:07
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
фізична актвиність
Источник: Depositphotos

Инициатор спортивного движения Junior, общественный деятель, главный экстремал и ведущий Нового канала Александр Педан продолжает поощрять всех заниматься спортом.

Александр Педан

Мало того, что показывает это собственным примером, еще и объясняет с точки зрения науки, почему физические нагрузки нам действительно необходимы. Он пообщался с молекулярным биологом и ультрамарафонцем Александром Скороходом. Эксперт рассказал, как движение помогает организму в моменты стресса.

– Если говорить о спорте на любительском уровне, то это на самом деле просто один из вариантов физической активности, – говорит Александр Скороход. – И наш организм устроен так, что двигаться нам просто необходимо. Нагрузка важна для мышц, костей, работы сердца и мозга.

Следует использовать все имеющиеся возможности заняться физической активностью. Разумеется, не везде и не всегда сейчас можно гулять, но если нет воздушных тревог, нужно это делать. Особенно детям, у которых организм только формируется.

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Ученые проследили, что когда мы мало двигаемся или совсем не двигаемся, то практически все системы нашего организма страдают. Недополучает нагрузки сердце – будет хуже кровообращение, а затем ухудшится работа и печени, почек и других органов.

Вот говорят, что все болезни от нервов. А физические нагрузки полезны при стрессовых ситуациях тем, что биохимические процессы при движении гасят стресс и укрепляют иммунную систему.

– На появление тех или иных болезней влияет большое количество факторов. Начиная с наследственности и генетики, заканчивая питанием и экологией. Конечно, и стресс влияет, – говорит эксперт. – И влияет, кстати, очень комплексно. Он повреждает или разрушает нашу иммунную систему. Но опять-таки не всегда!

Мы привыкли, что стресс, это что-то очень плохое. Но ученый отмечает, что определенный уровень стресса, который называется эустресом (положительный стресс), даже нужен для жизни, чтобы организм имел стимул действовать.

Новый канал

К примеру, легкое волнение перед соревнованиями – это эустресс. Но если волнение начинается за неделю до соревнований, это уже дистресс (отрицательный стресс). Вот его Скороход советует максимально избегать. Помогут это сделать физические нагрузки, как вы поняли.

Источник
Новый канал
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Заняття спортом
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