Участник боевых действий из Луцка Анатолий имеет много планов на будущее, но еще не определился, что сделает первым. Говорит, что очень мечтает сам, на своих ногах, пойти на рыбалку.

Анатолию 39 лет. Впервые мужчина пошел защищать Украину еще в 2014-м. Воевал на Донбассе.

Но когда началось полномасштабное российское вторжение — поехал на фронт во второй раз. Попал в самое пекло, под Бахмут. Обстрелы там не утихали ни на минуту, вспоминает мужчина. Оккупанты накрывали огнем их позиции из всего, что имели.

За день отбивали по несколько штурмов.

Во время одного из обстрелов Анатолий получил осколочное ранение в голову. И уже сейчас осознает, что выжить помогло просто чудо и умелые руки медиков, к которым попал боец.

Однако воин пока прикован к постели. Рук и ног почти не чувствует. Ему трудно говорить.

— Вижу, как ему трудно, но он делает невероятные усилия, чтобы снова стать на ноги. Я горжусь своим мужем, — говорит жена бойца Юлия.

И так маленькими шагами, но с большим желанием, пациент ежедневно занимается, старается выполнять все, что говорят реабилитологи.

Анатолий уже полгода находится на реабилитации в Луцком центре. Он здесь самый сложный пациент. И специалисты делают все возможное, чтобы мучжина смог ходить, чувствовать руки и мог сам справляться, если полностью восстановить все функции не удастся.

Впереди немало работы, но реабилитологи и сам Анатолий убеждены, что достигнут успеха.

Обнадеживает, что пациент имеет чувствительность в конечностях, но пока не может ими управлять. Чувствует прикосновения, но не может ответить на них. Индивидуальная работа с ним продолжается ежедневно.

— Самое главное — наладить с пациентом коммуникацию, что он доверился тебе и поверил в себя. Не менее важно и мотивировать пациента, — говорит эрготерапевт Татьяна Ткачук.

Они вместе ставят цели и вместе к ним идут.

В Луцком центре реабилитации за день принимают более двух с половиной сотен пациентов. В основном это участники боевых действий, которые пережили тяжелые травмы и имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом и неврологией.

Современное оборудование, тренажеры, бассейн для вытяжки позвоночника — это далеко не весь перечень методов и средств восстановления, благодаря которым реабилитологи пытаются поставить на ноги своих пациентов.

Если из-за сложной травмы восстановить все функции не удается, — человека учат жить по-новому, не отчаиваться.

— Мы должны вернуть возможность человеку жить с той проблемой, причем качественно, максимально комфортно жить. Вот это и есть суть реабилитации, — говорит руководитель Луцкого реабилитационного центра Игорь Гнетнев.

Одним из таких способов, который помогает приучить человека к новым реалиям и научить позаботиться о себе в повседневной жизни, является эрготерапия.

Это достаточно важный вид реабилитации для бойцов после сложных травм.

В кабинете установили специальную кухню, где шкафчики открываются по-разному, есть много кухонных принадлежностей, обычных и приспособленных для таких пациентов. Там они учатся пользоваться всем, чем придется после возвращения домой — заваривать чай, резать яблоко, открывать дверцу.

То, что для здоровых людей кажется мелочью, для травмированных бойцов — настоящая проблема, для решения которой приходится прилагать немало усилий.

Каждый из них хочет, чтобы после возвращения домой не был обузой для своей семьи, а наоборот помогал.

Восстановиться после ранения пытается и Олег. В результате вражеского обстрела на Харьковщине получил шесть осколков в голову, восемь в ноги и в ребра. Часть из них до сих пор в его теле.

Олег вспоминает, что около четырех утра вывез свою роту на боевые позиции, должны были идти в наступление, он вернулся, чтобы передать данные. И в этот момент налетели два вражеских истребителя.

— Дальше не помню, остался жив и слава Богу. Все остальное подлечиваю. Здесь хорошие реабилитологи, человеческое отношение. Медики, может, даже больше, чем мы, хотят достичь результата, — говорит Олег.

Центр работает уже пятый год, недавно здесь открыли стационар на 30 коек, для тех, кто не может самостоятельно передвигаться.

Медики отмечают, что травмы, с которыми сейчас обращаются наши защитники, гораздо сложнее, чем раньше. И пациентов становится все больше.

Чтобы сделать помощь еще более качественной — персонал стажируется за рубежом, а еще руководство планирует закупить современное роботизированное оборудование.

Реабилитация здесь бесплатная, и для военных, и для гражданских. Обратиться за помощью может житель любой области, конечно, по направлению.

Фото: Катерина Курбанова