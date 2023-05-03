В Одессе в рамках проекта RECOVERY состоялся семинар для реабилитологов. Три дня врачи, съехавшиеся из разных уголков Украины, получали новые теоретические и практические навыки, которые сразу же учились применять на новейшем оборудовании.

Современный реабилитационный Центр RECOVERY недавно открыли в Одессе в рамках общенационального проекта, основанного супругами-филантропами Виктором и Еленой Пинчук.

Главная цель проекта — развитие реабилитационной отрасли в Украине, чтобы помочь восстановиться как можно большему количеству наших защитников.

Война вызвала настоящий бум в развитии украинской реабилитологии. Эта профессия становится определяющей в отечественной медицине, поэтому специалистов надо учить и готовить как можно быстрее.

Именно ради этого собрались на семинаре в Одессе 120 врачей-реабилитологов из Киевской, Винницкой, Львовской, Черкасской, Хмельницкой и других областей. Цель — научиться работать на новейшем технологическом оборудовании.

Образовательный семинар и мастер-классы проводят лучшие украинские специалисты.

— Мы закупили самое современное оборудование, пригласили специалистов от производителей и поставщиков для консультаций наших мультидисциплинарных команд, — говорит заместитель директора Украинского научно-исследовательского института медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины Татьяна Безверхнюк.

Качественная и современная аппаратура требует профессионально подготовленных специалистов. Большинство врачей будут работать с военными после травм и ранений в реабилитационных центрах RECOVERY, которые открываются на базе реабилитационных отделений государственных медицинских учреждений по всей стране.

— Самая большая потребность на сегодняшний день — кадры. Потому что расширяется спектр помощи. И конечно, что за один день такую профессиональную мультидисциплинарную команду сформировать очень трудно. Нужны обучение, семинары, — говорит директор Винницкого областного реабилитационного центра ветеранов войны Светлана Голодюк.

Для качественной реабилитации в мультидисциплинарные команды врачей должны входить реабилитологи, физиотерапевты, эрготерапевты, психологи, терапевты по речи. Обучение требует времени, а у травмированных бойцов времени нет — восстанавливать воинов нужно сейчас, быстро и качественно.

По всей стране до конца года должны открыться 10 реабилитационных центров RECOVERY с инновационным оборудованием. Два из них уже работают в Днепре и Одессе.

— Мы понимаем, что без классных команд, без классных специалистов это будет просто тренажерный зал. Поэтому будем инвестировать в повышение квалификации наших специалистов, — говорит бизнесмен, основатель проекта RECOVERY Виктор Пинчук.

Кроме образовательных семинаров, в рамках проекта RECOVERY планируют и другие мероприятия. К примеру, поездки украинских реабилитологов на обучение в США, Великобританию и Израиль — страны с развитой физической терапией.