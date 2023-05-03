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Ця професія необхідна Україні! В Одесі Центр RECOVERY проводить підготовку реабілітологів

3 Травня 2023, 16:53
Олександра Ченкова Валентина Андрейко журналістка
реабілітація пінчук

В Одесі у рамках проєкту RECOVERY відбувся  семінар для реабілітологів. Три дні лікарі, що з’їхалися з різних куточків України, отримували нові теоретичні та практичні навички і одразу ж вчилися застосувати їх  на новітньому обладнанні.

Сучасний реабілітаційний Центр RECOVERY нещодавно відкрили в Одесі в рамках загальнонаціонального проєкту, заснованого подружжям філантропів Віктора та Олени Пінчуків.

Головна мета – розбудова реабілітаційної галузі в Україні, аби допомогти відновитися якомога більшій кількості наших захисників.

Війна спричинила справжній бум у розвитку української реабілітології. Ця професія стає визначальною  у вітчизняній медицині, тому фахівців треба вчити і готувати до роботи якнайшвидше.

Саме заради цього зібралися на семінарі в Одесі 120 лікарів-реабілітологів з Київської, Вінницької, Львівської, Черкаської, Хмельницької та інших областей.

Мета – навчитися працювати на новітньому технологічному обладнанні. Освітній семінар і майстер-класи проводять кращі українські фахівці.

– Ми закупили найсучасніше обладнання, запросили спеціалістів від виробників і постачальників для консультацій наших мультидисциплінарних команд, – говорить заступниця директора Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України Тетяна Безверхнюк.

Якісна і сучасна апаратура вимагає  професійно підготовлених фахівців. Більшість лікарів працюватимуть з військовими після травм і поранень у реабілітаційних центрах RECOVERY, що відкриваються на базі реабілітаційних  відділень державних медичних закладів  по всій країні.

– Найбільша потреба на сьогоднішній день – кадри.  Тому що розширюється спектр допомоги. І звичайно, за один день таку професійну мультидисциплінарну команду сформувати дуже важко. Потрібні навчання, семінари, – говорить директорка Вінницького обласного реабілітаційного центру ветеранів війни Світлана Голодюк.

Для якісної реабілітації у мультидисциплінарні команди лікарів повинні входити реабілітологи, фізіотерапевти, ерготерапевти, психологи, терапевти з мови й мовлення.

Навчання потребує часу,  а у травмованих бійців часу немає – відновлювати воїнів потрібно зараз, швидко і якісно.

По всій країні до кінця року мають відкритися 10 реабілітаційних центрів  RECOVERY з інноваційним обладнанням. Два з них уже працюють в Дніпрі та Одесі.

– Ми розуміємо, що без класних команд, без класних фахівців, це буде просто тренажерний зал. Тому будемо інвестувати в підвищення кваліфікації наших фахівців, – говорить бізнесмен, засновник проєкту RECOVERY  Віктор Пінчук.

Окрім освітніх семінарів, у рамках проєкту RECOVERY, планують і інші заходи. Приміром, поїздки українських реабілітологів на навчання до США, Великобританії та Ізраїлю – країн з розвиненою фізичною терапією.

 

Теги
Віктор Пінчук Одеса реабілітація
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