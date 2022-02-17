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Симптомы длительного Covid-19: найдена причина затяжного течения болезни

17 февраля 2022, 11:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус

Согласно новому исследованию испанских ученых, несколько длительных симптомов Covid-19 могут быть связаны с воздействием коронавируса на жизненно важный центральный нерв.

Блуждающий нерв, идущий от головного мозга к телу, соединяется с сердцем, легкими, кишечником и несколькими мышцами, участвующими в глотании. Он играет важную роль сразу в нескольких функциях организма, которые контролируют частоту сердечных сокращений, речь, рвотный рефлекс, потоотделение и пищеварение.

Авторы исследования обнаружили, что те, у кого есть длительные проблемы с Covid-19 и блуждающим нервом, могут столкнуться с длительными трудностями с:

  • голосом
  • затрудненным глотанием
  • головокружением
  • учащенным сердцебиением
  • низким кровяным давлением
  • диареей

— Большинство пациентов с продолжительным течением Covid-19 с симптомами дисфункции блуждающего нерва имели клинически значимые функциональные изменения в блуждающем нерве, включая проблемы с глотанием и симптомы нарушения дыхания, — пишут авторы исследования.

Среди 348 пациентов, которые участвовали в исследовании, около 66% имели хотя бы один симптом, указывающий на дисфункцию блуждающего нерва. Ученые провели обширную оценку с помощью визуализирующих и функциональных тестов для 22 пациентов. Из них пациентов 20 были женщинами, средний возраст составил 44 года.

Наиболее частыми симптомами, связанными с дисфункцией блуждающего нерва, были:

  • диарея (73%)
  • учащенное сердцебиение (59%)
  • головокружение (45%)
  • проблемы с глотанием (45%)
  • проблемы с голосом (45%)
  • низкое кровяное давление (14%)

Почти все (19 из 22 пациентов) имели три и более симптома, связанных с дисфункцией блуждающего нерва. Средняя продолжительность симптомов составила 14 месяцев.

У некоторых пациентов также были нарушены прием пищи и пищеварение, 13 из них сообщили о проблемах с глотанием. Во время оценки функции желудка и кишечника у восьми пациентов пища не продвигалась из пищевода в желудок должным образом, а у девяти пациентов наблюдался кислотный рефлекс.

Голоса некоторых пациентов также изменились. У восьми пациентов был аномальный индекс голосовой инвалидности 30, который является стандартным способом измерения голосовой функции. Среди них у семи пациентов была дисфония или постоянные проблемы с голосом.

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Установление повреждения блуждающего нерва является полезной информацией, поскольку существуют признанные, хотя и не идеальные, методы лечения других причин дисфункции блуждающего нерва, которые могут пригодиться для людей с типом длительного Covid-19, отмечают ученые.

Источник: webMD

Теги
Коронавирус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці
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