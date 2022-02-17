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Симптоми тривалого Covid-19: знайдена причина затяжного перебігу хвороби

17 Лютого 2022, 11:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус

Згідно з новим дослідженням іспанських вчених, кілька тривалих симптомів Covid-19 можуть бути пов’язані з впливом коронавірусу на життєво важливий центральний нерв.

Блукаючий нерв, що йде від головного мозку до тіла, з’єднується з серцем, легенями, кишечником і декількома м’язами, які беруть участь у ковтанні. Він відіграє важливу роль відразу в декількох функціях організму, які контролюють частоту серцевих скорочень, мову, блювотний рефлекс, потовиділення і травлення.

Автори дослідження виявили, що ті, у кого є тривалі проблеми з Covid-19 і блукаючим нервом, можуть зіткнутися з тривалими труднощами з:

  • голосом
  • утрудненим ковтанням
  • запамороченням
  • прискореним серцебиттям
  • низьким кров’яним тиском
  • діареєю

– Більшість пацієнтів з тривалим перебігом Covid-19 з симптомами дисфункції блукаючого нерва мали клінічно значущі функціональні зміни в блукаючому нерві, включно з проблемами з ковтанням і симптомами порушення дихання, – пишуть автори дослідження.

Серед 348 пацієнтів, які брали участь у дослідженні, близько 66% мали принаймні один симптом, який вказує на дисфункцію блукаючого нерва. Вчені провели велику оцінку за допомогою візуалізуючих і функціональних тестів для 22 пацієнтів. З них пацієнтів 20 були жінками, середній вік становив 44 роки.

Найбільш частими симптомами, пов’язаними з дисфункцією блукаючого нерва, були:

  • діарея (73%)
  • прискорене серцебиття (59%)
  • запаморочення (45%)
  • проблеми з ковтанням (45%)
  • проблеми з голосом (45%)
  • низький кров’яний тиск (14%)

Майже всі (19 з 22 пацієнтів) мали три і більше симптомів, пов’язаних з дисфункцією блукаючого нерва. Середня тривалість симптомів становила 14 місяців.

У деяких пацієнтів також були порушені прийом їжі і травлення, 13 з них повідомили про проблеми з ковтанням. Під час оцінки функції шлунка і кишечника у восьми пацієнтів їжа не просувалася зі стравоходу в шлунок належним чином, а у дев’яти пацієнтів спостерігався блювотний рефлекс.

Голоси деяких пацієнтів також змінилися. Вісім пацієнтів мали ненормальний індекс голосової інвалідності 30, що є стандартним способом вимірювання голосової функції. Серед них у семи пацієнтів була дисфонія або постійні проблеми з голосом.

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Встановлення пошкодження блукаючого нерва є корисною інформацією, оскільки існують визнані, хоча і не ідеальні, методи лікування інших причин дисфункції блукаючого нерва, які можуть стати в пригоді для людей з типом тривалого Covid-19, відзначають вчені.

Джерело: webMD

Теги
Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці
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