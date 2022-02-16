Вчені роблять спроби з’ясувати майбутнє пандемії Covid-19 за допомогою таємничої пандемії “російського грипу”, яка вирувала в світі наприкінці XIX століття.

Трохи історії

У травні 1889 року люди, що жили в Бухарі, місті, що входило тоді до складу Російської імперії, почали хворіти і вмирати. Респіраторний вірус, який вбив їх, став відомий як “російський грип”. Він захлеснув світ, заполонивши лікарні і вбиваючи старих з особливою лютістю.

Деякі з інфікованих описували дивний симптом: втрату нюху і смаку. А деякі з тих, що видужали, повідомляли про тривале виснаження.

Російський грип остаточно закінчився кілька років по тому, після як мінімум трьох хвиль зараження.

Є два сценарії пандемії Covid-19

Його схеми зараження і симптоми змусили деяких вірусологів і істориків медицини задатися питанням: чи міг “російський грип” насправді бути пандемією, викликаної коронавірусом? І чи може його розвиток дати нам підказки про те, як буде розвиватися і як закінчиться наша пандемія?

Якщо пандемію коронавірусу викликав “російський грип”, то його збудник все ще може існувати, його нащадки циркулюють по всьому світу, як один з чотирьох коронавірусів, що викликають застуду.

Якщо це так, то пандемія Covid-19 буде відрізнятися від пандемій грипу, віруси яких зберігаються якийсь час тільки для того, щоб роками пізніше змінюватися новими варіантами, що викликають нову пандемію.

Якщо Covid-19 це те, що сталося з “російським грипом”, це може обіцяти добре майбутнє. Але є й інший сценарій. Якщо сьогоднішній коронавірус поводиться швидше, як грип, то імунітет проти респіраторних вірусів швидкоплинний. Це може означати майбутнє щорічних щеплень від Covid-19.

Таємниця про життя і смерть

Але деякі історики висловлюють обережність щодо цієї гіпотези через вкрай малу кількості достовірних даних щодо пандемії “російського грипу”.

Однак є спосіб розгадати його таємницю. Молекулярні біологи тепер мають інструменти, щоб витягти осколки старого вірусу з легеневої тканини жертв російського грипу і з’ясувати, що це був за вірус.

Тому деякі дослідники наразі полюють за такими збереженими тканинами в музеях і медичних школах, де можуть бути старі банки зі зразками, які плавають в консервуючії рідини і все ще містять фрагменти легень, які заразилися на “російський грип”.

Вчені запевняють, що така інформація вкрай необхідна, оскільки це питання життя і смерті.