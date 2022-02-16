Ученые предпринимают попытки выяснить будущее пандемии Covid-19 с помощью таинственной пандемии “русского гриппа”, которая бушевала в мире в конце XIX века.

Немного истории

В мае 1889 года люди, жившие в Бухаре, городе, входившем тогда в состав Российской империи, начали болеть и умирать. Респираторный вирус, убивший их, стал известен как “русский грипп”. Он захлестнул мир, заполонив больницы и убивая стариков с особой свирепостью.

Некоторые из инфицированных описывали странный симптом: потерю обоняния и вкуса. А некоторые из выздоровевших сообщали о длительном истощении.

Русский грипп окончательно закончился несколько лет спустя, после как минимум трех волн заражения.

Есть два сценария пандемии Covid-19

Его схемы заражения и симптомы заставили некоторых вирусологов и историков медицины задаться вопросом: мог ли “русский грипп” на самом деле быть пандемией, вызванной коронавирусом? И может ли его ход дать нам подсказки о том, как будет развиваться и как закончится наша пандемия?

Если коронавирус вызвал “русский грипп” , некоторые считают, что возбудитель все еще может существовать, его потомки циркулируют по всему миру, как один из четырех коронавирусов, вызывающих простуду.

Если это так, то это будет отличаться от пандемий гриппа, вирусы которых сохраняются какое-то время только для того, чтобы годами позже сменяться новыми вариантами, вызывающими новую пандемию.

Если это то, что произошло с “русским гриппом”, это может сулить хорошее будущее. Но есть и другой сценарий. Если сегодняшний коронавирус ведет себя скорее, как грипп, то иммунитет против респираторных вирусов быстротечен. Это может означать будущее ежегодных прививок от Covid-19.

Тайна о жизни и смерти

Но некоторые историки высказывают осторожность в отношении гипотезы о русском гриппе по причине крайне малого количества достоверных данных о пандемии “русского гриппа”.

Однако есть способ разгадать его тайну. У молекулярных биологов теперь есть инструменты, чтобы извлечь осколки старого вируса из легочной ткани жертв русского гриппа и выяснить, что это был за вирус.

Поэтому некоторые исследователи в настоящее время охотятся за такими сохранившимися тканями в музеях и медицинских школах, где могут быть старые банки с образцами, плавающими в консервирующей жидкости, которые все еще содержат фрагменты легких людей, заразившихся “русским гриппом”.

Ученые уверяют, что такая информация крайне необходима, поскольку это вопрос жизни и смерти.