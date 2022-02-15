Одне з наймальовничіших місць світу для відпочинку в тропіках – Острова Кука – готується до перших випадків зараження Covid-19 за період пандемії.

Covid-19 виявили у туристки, яка прибула міжнародним рейсом із Нової Зеландії 10 лютого.

– Хоча вона була безсимптомною, вона дала позитивний результат лише за кілька один. У справі винесено наказ про ізоляцію. Туристка подорожує з двома людьми, і всі вони пробудуть в ізоляції, доки не перестануть давати позитивний результат на Covid-19, – сказав прем’єр-міністр Марк Браун.

Раніше стало відомо, що турист із Нової Зеландії, який провів вісім днів на території острівної держави, отримав позитивний результат тесту на штам Омікрон після повернення додому.

– Цілком ймовірно, що людина була заразна, перебуваючи тут, і, крім того, ймовірно, що вірус знаходиться в нашому співтоваристві, – припустив глава уряду. – Можливо, існує “тиха передача”, коли наш високий рівень вакцинації настільки захищає, що люди заражаються Covid-19, але так легко, що не усвідомлюють, що вони мають.

За офіційною статистикою, з 17 тис. місцевих жителів 99,6% – щеплені двічі, а 70% із них отримали ревакцинацію.

Острови Кука відновили подорожі без карантину місяць тому – вперше з того часу, як закрилися від світу на початку 2020 року з початком пандемії.

Острови Кука – самоврядне державне утворення у південній частині Тихого океану у вільній асоціації з Новою Зеландією. З початку пандемії кордони території було закрито для подорожей, а місцеве населення отримало повну вакцинацію.

У грудні 2021 року в країні повідомлялося про один випадок Covid-19. Людина прибула репатріаційним рейсом і перебувала на карантині, тому не контактувала з населенням.

Марк Браун сподівається, що високий відсоток вакцинованих людей забезпечить значний захист від серйозних захворювань.