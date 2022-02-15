Одно из самых живописных мест мира для отдыха в тропиках – Острова Кука – готовится к первым случаям заражения Covid-19 за весь период пандемии.

Covid-19 обнаружили у туристки, прибывшей международным рейсом из Новой Зеландии 10 февраля.

— Хотя она была бессимптомной, она дала положительный результат всего через несколько часов. По делу вынесен приказ об изоляции. Заболевшая путешествует с двумя людьми, и все они пробудут в изоляции до тех пор, пока не перестанут давать положительный результат на Covid-19, — сказал премьер-министр Марк Браун.

Ранее стало известно, что турист из Новой Зеландии, который провел восемь дней на территории островного государства, получил положительный результат теста на штамм Омикрон по возвращении домой.

— Вполне вероятно, что человек был заразен, находясь здесь, и, кроме того, вероятно, что вирус находится в нашем сообществе, — предположил глава правительства. — Возможно, существует “тихая передача”, когда наш высокий уровень вакцинации настолько защищает, что люди заражаются Covid-19, но так легко, что не осознают, что он у них есть.

По официальной статистике, из 17 тыс. местных жителей 99,6% — привиты дважды, а 70% из них получили ревакцинацию.

Острова Кука возобновили путешествия без карантина месяц тому назад – впервые с тех пор, как закрылись от мира в начале 2020 года с началом пандемии.

Острова Кука – самоуправляемое государственное образование в южной части Тихого океана в свободной ассоциации с Новой Зеландией. С начала пандемии границы территории были закрыты для путешествий, а местное население получило полную вакцинацию.

В декабре 2021 года в стране сообщалось об одном случае Covid-19. Человек прибыл репатриационным рейсом и находился на карантине, поэтому не контактировал с населением.

Марк Браун надеется, что высокий процент вакцинированных людей обеспечит существенную защиту от серьезных заболеваний.