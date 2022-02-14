Во Франции благодаря массовому тестированию на коронавирус люди возвращаются к привычной жизни. Больных выявляют быстро, поэтому опасности для общества меньше.

Вакцинированные болеют легче и имеют бонус от государства: если есть контакт с инфицированным — тест бесплатный. Если человек хочет просто провериться, то его можно купить в аптеке.

В стране ежедневно делают 1,5 млн тестов на Covid-19, что дает возможность быстро выявлять больных и отправлять их на самоизоляцию. Также благодаря массовой вакцинации большинство французов переносят коронавирус легко, поэтому в стране отменяют ограничения.

Сделать тест можно в городских советах или же в палатках возле аптек. Результат теста на антиген можно узнать через 15 минут.

— Тест бесплатный, если человек был в контакте с больным. Даже если тест отрицательный, еще два выдают с собой делать дома. Все покрывает медицинское страхование, но если вы полностью вакцинированы, иначе цена теста €25, — рассказал лаборант Эмерик.

По его словам, к нему заходят каждые 15-20 минут. Он признает, что с появлением штамма Омикрон положительных случаев хватает.

Если же подтвержденного контакта с Covid-больным нет, можно купить в аптеке тест для домашнего использования. Так, можно взять упаковку тестов, где их сразу пять штук. А можно купить один, он стоит €5.

По словам местной жительницы Летисии Виале, доступность тестов уменьшает панику, но беспокойство остается.

— Есть определенный страх, потому что смертность от коронавируса сильно упала, но все же есть. Из-за возраста я в зоне риска, но жизнь продолжается, надо выполнять санитарные правила, — рассказала она.

Женщина рассказала, что пандемия изменила ежедневные привычки — меньше стали приглашать друзей к себе домой. Спонтанные решения — пойти в город на развлечения — уже в прошлом, теперь все надо тщательно планировать.

Во Франции маски нужно носить в помещениях и в транспорте, а на улицах — уже нет. А вот чтобы попасть в ресторан — нужно показать QR-код о вакцинации от коронавируса.

Уже на этой неделе в стране откроют ночные клубы и снимут ограничения на количество посетителей концертов и спортивных событий.