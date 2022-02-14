У Франції завдяки масовому тестуванню на коронавірус люди повертаються до звичного життя. Хворих виявляють швидко, тож небезпеки для суспільства менше.

Вакциновані хворіють легше і мають бонус від держави: якщо є контакт з інфікованим – тест безкоштовний. Якщо людина хоче просто перевіритися, то його можна купити в аптеці.

У країні щодня роблять 1,5 млн тестів на Covid-19, що дає можливість швидко виявляти хворих та відправляти їх на самоізоляцію. Також завдяки масовій вакцинації більшість французів переносять коронавірус легко, тож у країні скасовують обмеження.

Зробити тест можна у міських радах або ж у наметах біля аптек. Результат тесту на антиген можна дізнатися через 15 хвилин.

– Тест безкоштовний, якщо людина була в контакті з хворим. Навіть якщо тест негативний, ще два видають з собою робити вдома. Все покриває медичне страхування, але якщо ви повністю вакциновані, інакше ціна тесту €25, – розповів лаборант Емерік.

За його словами, до нього заходять кожні 15-20 хвилин. Він визнає, що з появою штаму Омікрон позитивних випадків вистачає.

Якщо ж підтвердженого контакту з Covid-хворим немає, можна купити в аптеці тест для домашнього використання. Так, можна взяти упаковку тестів, де їх одразу п’ять штук. А можна купити один, він коштує €5.

За словами місцевої жительки Летісії Віале, доступність тестів зменшує паніку, але занепокоєння залишається.

– Є певний страх, бо смертність від коронавірусу дуже впала, але все ж є. Через вік я в зоні ризику, але життя продовжується, треба виконувати санітарні правила, – розповіла вона.

Жінка розповіла, що пандемія змінила щоденні звички – менше стали запрошувати друзів до себе додому. Спонтанні рішення – піти в місто на розваги – вже в минулому, тепер все треба ретельно планувати.

У Франції маски потрібно носити в приміщеннях і в транспорті, а на вулицях – вже ні. А от щоб потрапити в ресторан – потрібно показати QR-код про вакцинацію від коронавірусу.

Уже цього тижня у країні відкриють нічні клуби і знімуть обмеження на кількість відвідувачів концертів та спортивних подій.