Секрет яркой сексуальной жизни у каждого свой, однако правильное питание играет в этом не последнюю роль.

Нутрициолог-диетолог Наталья Власнюк рассказывает Фактам ICTV о продуктах для повышения потенции у мужчин.

Качество жизни, высокое либидо, хорошее настроение — все это показатели хорошего здоровья. Усталость, стресс, вредные привычки (табакокурение, алкоголь и т.д.) чрезмерное употребление сахара, жирных и обработанных продуктов, наоборот, убивают либидо.

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— Но какой бы ни была причина сниженной потенции, уместным будет откорректировать свой рацион продуктами, которые имеют системный возбуждающий эффект, — отмечает диетолог.

Список продуктов для повышения потенции

Арбуз содержит аминокислоту L-цитруллин, которая помогает расслабить и расширить кровеносные сосуды, увеличивая приток крови к половому члену для качественной эрекции.

Бананы — пища не только для ума и мышц. Богатые на калий и витамин В фрукты также улучшают выработку половых гормонов.

Гранат — это настоящий плод страсти. Благодаря антиоксидантам, таким как полифенолы и антоцианы, укрепляющим состояние кровеносных сосудов, он предотвращает эректильную дисфункцию.

Орехи тоже помогают повысить сексуальное влечение. Различные виды содержат L-аргинин, который улучшает кровообращение и помогает при сексуальных проблемах, таких как эректильная дисфункция. Например, миндаль богат незаменимым жиром, способствующим выработке гормонов и связанным с более длительной и сильной эрекцией. А бразильские орехи имеют высокое содержание селена, который может повысить уровень тестостерона у мужчин.

Оживить обстановку в спальне поможет перец чили. Из-за высокого индекса капсаицина он улучшает кровообращение, что, в свою очередь, повышает сексуальное влечение и положительно влияет на продолжительность полового акта.

Черника. Употребление ягод три-четыре раза в неделю может усилить половое влечение. Черника помогает улучшить кровообращение, содержит большое количество антиоксидантов и дофамин, который стимулирует центры удовольствия мозга.

Черный шоколад известен как мощный афродизиак, потому что содержит фенилэтиламин, стимулирующий выработку дофамина. Этот гормон отвечает за чувство счастья и усиление сексуального желания.

Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но партнёр вас точно поблагодарит, если в вашем ежедневном рационе будет чеснок. Прежде всего благодаря аллицину, который усиливает приток крови к половым органам. Хотя для здоровья мужчин у чеснока есть и много других преимуществ. А что касается запаха, то необязательно есть свежие зубчики, отдайте предпочтение чесноку в капсулах.

Шпинат. Низкокалорийная зелень содержит большое количество фолиевой кислоты, важной для здоровья сердца и сосудов, что в конечном итоге способствует повышению энергии, общего самочувствия и положительно влияет на сексуальное влечение.

Устрицы. Эти морские моллюски содержат дофамин, который дарит ощущение счастья, а также цинк и ферменты, повышающие уровень тестостерона — главного мужского полового гормона. Увеличение его количества положительно влияет на сексуальную жизнь.

— Соответственно, снижение тестостерона связано с возрастом, общим состоянием здоровья и эмоциональным состоянием мужчины, — отмечает специалист.

По ее словам, правильное питание, конечно, не единственный способ поддерживать гормональный баланс и здоровую сексуальную жизнь. Но не стоит от него отказываться.

Жарких ночей и счастливых дней!