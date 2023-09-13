Секрет яскравого сексуального життя у кожного свій, проте правильне харчування відіграє у цьому не останню роль.

Нутриціолог-дієтолог Наталія Власнюк розповідає Фактам ICTV про продукти для підвищення потенції чоловіків.

Якість життя, високе лібідо, гарний настрій – все це показники гарного здоров’я. Втома, стрес, шкідливі звички (тютюнопаління, алкоголь тощо), надмірне вживання цукру, жирних і оброблених продуктів, навпаки, вбивають лібідо.

Зараз дивляться

– Але хоч би якою була причина зниженої потенції, доречним буде відкоригувати свій раціон продуктами, які мають системний збуджувальний ефект, – зазначає дієтологиня.

Список продуктів для підвищення потенції

Банани – їжа не тільки для розуму та м’язів. Багаті на калій і вітамін В фрукти також покращують вироблення статевих гормонів.

Гранат – це справжній плод пристрасті. Завдяки антиоксидантам, таким як поліфеноли і антоціани, що зміцнюють стан кровоносних судин, він запобігає еректильній дисфункції.

Горіхи теж допомагають підвищити сексуальний потяг. Різні види містять L-аргінін, який покращує кровообіг і допомагає при сексуальних проблемах, таких як еректильна дисфункція. Наприклад, мигдаль багатий на незамінний жир, який сприяє виробленню гормонів і пов’язаний з більш тривалою та сильною ерекцією. А бразильські горіхи мають високий вміст селену, що може підвищити рівень тестостерону у чоловіків.

Кавун містить амінокислоту L-цитрулін, яка допомагає розслабити та розширити кровоносні судини, збільшуючи приплив крові до статевого члена для кращої ерекції.

Пожвавити обстановку в спальні допоможе перець чилі. Через високий індекс капсаїцину він допомагає покращити кровообіг, що підвищує сексуальний потяг та позитивно впливає на тривалість статевого акту.

Чорниця. Вживання ягод три-чотири рази на тиждень може посилити статевий потяг. Чорниця допомагає покращити кровообіг, містить велику кількість антиоксидантів та дофамін, який стимулює центри задоволення мозку.

Чорний шоколад відомий як потужний афродизіак, тому що містить фенілетиламін, який стимулює вироблення дофаміну. Цей гормон відповідає за почуття щастя і посилення сексуального бажання.

Звісно, кожен Івась має свій лас, але партнер вам точно подякує, якщо у вашому щоденному раціоні буде часник. Передусім завдяки аліцину, який посилює приплив крові до статевих органів. Хоча для здоров’я чоловіків часник має ще й інші переваги. А щодо запаху, то необов’язково їсти свіжі зубчики, надайте перевагу часнику в капсулах.

Шпинат. Низькокалорійна зелень містить велику кількість фолієвої кислоти, важливої для здоров’я серця і судин. Що врешті-решт сприяє підвищенню енергії, загального самопочуття та позитивно впливає на сексуальний потяг.

Устриці. Ці морські молюски містять дофамін, який дарує відчуття щастя, а також цинк та ферменти, що підвищують рівень тестостерону – головного чоловічого статевого гормону. Збільшення його кількісті позитивно впливає на сексуальне життя.

– Відповідно, зниження тестостерону пов’язане з віком, загальним станом здоров’я та емоційним станом чоловіка,- зауважує фахівчиня.

За її словами, правильне харчування, звісно, не єдиний спосіб підтримувати гормональний баланс і здорове сексуальне життя. Але не варто від нього відмовлятися.

Палких ночей та щасливих днів!