Лица, которым установлена III группа инвалидности, обычно имеют умеренные функциональные нарушения и ограничения, поэтому нуждаются в социальной помощи и защите.
Инвалидность III группы устанавливается тем, у кого имеются стойкие нарушения функционирования организма в умеренной степени. Обычно человек получает такой статус из-за заболеваний, вызванных врожденными дефектами или травмами.
Какие заболевания дают право на получение III группы инвалидности — узнавали Факты ICTV.
III группа инвалидности: перечень заболеваний
Перечень заболеваний, которые дают право на получение III группы инвалидности, достаточно широк и указан в соответствующих приказах Министерства здравоохранения Украины и постановлениях Кабинета министров.
Третья группа инвалидности устанавливается при:
- отсутствии одного легкого;
- отсутствии или субатрофии одного глаза;
- стойком полном птозе на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения;
- практической слепоте на один глаз (острота зрения с переносимой коррекцией ниже 0,05 или концентрическое сужение границ поля зрения до 10 град, от точки фиксации) вследствие профессионального заболевания, трудового увечья или военной травмы;
- одноглазии вследствие бытовой травмы или болезни, не связанных со службой в армии или профессиональной деятельностью на период переобучения и приобретения новой профессии;
- двусторонней глухоте;
- гипофизарном нанизме, остеохондропатии, остеохондродистрофии при росте менее 150 см;
- стойкой трахеостоме при невозможности пластического закрытия;
- стенозе гортани II-III степени вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно- или двусторонним парезом и стойкой дисфонией;
- устойчивой афонии органическую генезу;
- дефекте челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание;
- карликовости с ростом ниже 130 см у мужчин и 120 см у женщин;
- параличе кисти при неэффективности физической реабилитации;
- параличе верхней конечности или параличе нижней конечности;
- выраженном парезе верхней или нижней конечности, сопровождающемся значительным ограничением объема активных движений во всех суставах и гипотрофией мышц: плеча — более 4 см, предплечья — более 3 см, бедра — более 8 см, голени — более 6 см, а также гипотрофией мышц кисти или стопы;
- инородном теле в веществе головного мозга (вследствие травмы), если травма сопровождалась абсцессом мозга или менингоэнцефалитом;
- значительном дефекте костей черепа (3×1 кв. см и более, кроме случаев замещения его аутотканью) либо при меньших размерах, если имеется пульсация мозга, либо при отсутствии пульсации в случаях, когда травма протекала с осложнениями (инфекционно-гнойным процессом);
- отсутствии кисти и высшем уровне ампутации верхней конечности;
- ложном суставе плеча или обеих костей предплечья;
- отсутствии всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого;
- отсутствии трех пальцев кисти, включая первый; анкилозе или выраженной контрактуре тех же пальцев в функционально невыгодном положении;
- отсутствии первого, второго пальцев с соответствующими пястными костями;
- отсутствии первых пальцев обеих кистей;
- отсутствии трех пальцев кисти с соответствующими пястными костями;
- культе бедра или голени;
- культе стопы на уровне сустава Лисфранка или на высшем уровне;
- двусторонней культе стопы с резекцией головок плюсновых костей по Шарпу;
- резко выраженной контрактуре или анкилозе 2-х голеностопных суставов; резко выраженной контрактуре или анкилозе голеностопного сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении;
- резко выраженной контрактуре или анкилозе тазобедренного или коленного сустава в функционально невыгодном положении или укорочении конечности свыше 7 см после резекции сустава;
- врожденном или приобретенном вывихе тазобедренных суставов, или одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции;
- деформации грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии дыхательной недостаточности I степени и более;
- неконсолидированном переломе бедра или обеих костей голени;
- неустойчивом коленном или тазобедренном суставе с выраженным нарушением функции конечности;
- укорочении нижней конечности на 7 см и более;
- эндопротезе коленного или тазобедренного сустава;
- остеохондропатии, остеохондродистрофии при росте менее 150 см;
- кифосколиозе III степени с наличием дыхательной недостаточности или кифосколиозе IV;
- экстирпации желудка, тотальной колопроктэктомии, панкреатоэктомии с наличием сахарного диабета;
- тотальной тиреоидэктомии по поводу рака;
- искусственном клапане сердца;
- искусственном водителе ритма сердечной деятельности;
- инородном теле в сердечной мышце или в перикарде;
- отсутствии одной почки с патологией второй;
- односторонней мастэктомии вследствие злокачественного новообразования;
- искажающих лицо рубцах и дефектах, которые не поддаются хирургически-косметологической коррекции;
- умеренной сенсорной афазии при неэффективности логопедической реабилитации;
- паркинсоновском синдроме вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с умеренно выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами;
- куксе верхней конечности на уровне лучезапястного сустава и выше;
- ложном суставе плеча или обеих костей предплечья;
- врожденном или приобретенном вывихе одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции;
- ложном суставе бедра или обеих костей голени или большой берцовой кости при неэффективности реабилитационных мероприятий после пяти лет наблюдения;
- неустойчивом коленном или тазобедренном суставе с выраженным нарушением функции конечности;
- анкилозе или резко выраженной контрактуре плечевого или локтевого сустава в функционально невыгодном положении; разболтанности плечевого или локтевого сустава в сочетании с ненастоящим суставом одной из костей предплечья при неэффективности и бесперспективности реабилитационных мероприятий;
- контрактуре предплечья в положении полной пронации;
- ишемической контрактуре Фолькмана с выраженным нарушением основных функциональных захватов кисти;
- деформирующем артрозе тазобедренного сустава.
Напоминаем, что к критериям установления III группы инвалидности относятся ограничения:
- самообслуживания (необходимость в использовании вспомогательных средств);
- самостоятельного передвижения (передвижение с большой потерей времени);
- обучения (при условии соблюдения специального режима учебного процесса или при помощи других лиц);
- работы (частично утрачивают возможность для полноценной трудовой деятельности);
- ориентации, общения;
- контролированного поведения (частичный контроль).