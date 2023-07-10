Лица, которым установлена III группа инвалидности, обычно имеют умеренные функциональные нарушения и ограничения, поэтому нуждаются в социальной помощи и защите.

Инвалидность III группы устанавливается тем, у кого имеются стойкие нарушения функционирования организма в умеренной степени. Обычно человек получает такой статус из-за заболеваний, вызванных врожденными дефектами или травмами.

Какие заболевания дают право на получение III группы инвалидности — узнавали Факты ICTV.

III группа инвалидности: перечень заболеваний

Перечень заболеваний, которые дают право на получение III группы инвалидности, достаточно широк и указан в соответствующих приказах Министерства здравоохранения Украины и постановлениях Кабинета министров.

Третья группа инвалидности устанавливается при:

отсутствии одного легкого;

отсутствии или субатрофии одного глаза;

стойком полном птозе на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения;

практической слепоте на один глаз (острота зрения с переносимой коррекцией ниже 0,05 или концентрическое сужение границ поля зрения до 10 град, от точки фиксации) вследствие профессионального заболевания, трудового увечья или военной травмы;

одноглазии вследствие бытовой травмы или болезни, не связанных со службой в армии или профессиональной деятельностью на период переобучения и приобретения новой профессии;

двусторонней глухоте;

гипофизарном нанизме, остеохондропатии, остеохондродистрофии при росте менее 150 см;

стойкой трахеостоме при невозможности пластического закрытия;

стенозе гортани II-III степени вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно- или двусторонним парезом и стойкой дисфонией;

устойчивой афонии органическую генезу;

дефекте челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание;

карликовости с ростом ниже 130 см у мужчин и 120 см у женщин;

параличе кисти при неэффективности физической реабилитации;

параличе верхней конечности или параличе нижней конечности;

выраженном парезе верхней или нижней конечности, сопровождающемся значительным ограничением объема активных движений во всех суставах и гипотрофией мышц: плеча — более 4 см, предплечья — более 3 см, бедра — более 8 см, голени — более 6 см, а также гипотрофией мышц кисти или стопы;

инородном теле в веществе головного мозга (вследствие травмы), если травма сопровождалась абсцессом мозга или менингоэнцефалитом;

значительном дефекте костей черепа (3×1 кв. см и более, кроме случаев замещения его аутотканью) либо при меньших размерах, если имеется пульсация мозга, либо при отсутствии пульсации в случаях, когда травма протекала с осложнениями (инфекционно-гнойным процессом);

отсутствии кисти и высшем уровне ампутации верхней конечности;

ложном суставе плеча или обеих костей предплечья;

отсутствии всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого;

отсутствии трех пальцев кисти, включая первый; анкилозе или выраженной контрактуре тех же пальцев в функционально невыгодном положении;

отсутствии первого, второго пальцев с соответствующими пястными костями;

отсутствии первых пальцев обеих кистей;

отсутствии трех пальцев кисти с соответствующими пястными костями;

культе бедра или голени;

культе стопы на уровне сустава Лисфранка или на высшем уровне;

двусторонней культе стопы с резекцией головок плюсновых костей по Шарпу;

резко выраженной контрактуре или анкилозе 2-х голеностопных суставов; резко выраженной контрактуре или анкилозе голеностопного сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении;

резко выраженной контрактуре или анкилозе тазобедренного или коленного сустава в функционально невыгодном положении или укорочении конечности свыше 7 см после резекции сустава;

врожденном или приобретенном вывихе тазобедренных суставов, или одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции;

деформации грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии дыхательной недостаточности I степени и более;

неконсолидированном переломе бедра или обеих костей голени;

неустойчивом коленном или тазобедренном суставе с выраженным нарушением функции конечности;

укорочении нижней конечности на 7 см и более;

эндопротезе коленного или тазобедренного сустава;

остеохондропатии, остеохондродистрофии при росте менее 150 см;

кифосколиозе III степени с наличием дыхательной недостаточности или кифосколиозе IV;

экстирпации желудка, тотальной колопроктэктомии, панкреатоэктомии с наличием сахарного диабета;

тотальной тиреоидэктомии по поводу рака;

искусственном клапане сердца;

искусственном водителе ритма сердечной деятельности;

инородном теле в сердечной мышце или в перикарде;

отсутствии одной почки с патологией второй;

односторонней мастэктомии вследствие злокачественного новообразования;

искажающих лицо рубцах и дефектах, которые не поддаются хирургически-косметологической коррекции;

умеренной сенсорной афазии при неэффективности логопедической реабилитации;

паркинсоновском синдроме вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с умеренно выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами;

куксе верхней конечности на уровне лучезапястного сустава и выше;

ложном суставе плеча или обеих костей предплечья;

врожденном или приобретенном вывихе одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции;

ложном суставе бедра или обеих костей голени или большой берцовой кости при неэффективности реабилитационных мероприятий после пяти лет наблюдения;

неустойчивом коленном или тазобедренном суставе с выраженным нарушением функции конечности;

анкилозе или резко выраженной контрактуре плечевого или локтевого сустава в функционально невыгодном положении; разболтанности плечевого или локтевого сустава в сочетании с ненастоящим суставом одной из костей предплечья при неэффективности и бесперспективности реабилитационных мероприятий;

контрактуре предплечья в положении полной пронации;

ишемической контрактуре Фолькмана с выраженным нарушением основных функциональных захватов кисти;

деформирующем артрозе тазобедренного сустава.

Напоминаем, что к критериям установления III группы инвалидности относятся ограничения: