Эксперты Национальной службы здоровья Украины назвали несколько путей обеспечения украинцев бесплатными лекарствами.

Программа реимубрсации

Программа реимбурсации Доступні ліки предлагает бесплатные лекарства при расстройствах психики и поведения, эпилепсии, несахарном диабете, болезни Паркинсона, инсулин, обезболивающее для паллиативных пациентов, а также лекарства, необходимые пациентам в посттрансплантационном периоде.

— По программе реимбурсации украинцы могут получать препараты бесплатно или с небольшой доплатой исключительно при амбулаторном лечении, — отметили в НСЗУ.

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Лекарства из Национального перечня

В Национальный перечень основных лекарственных средств входят безопасные лекарства с доказанной эффективностью, которые используются при лечении наиболее распространенных заболеваний в Украине.

Медучреждения закупают препараты из Нацперечня самостоятельно для пациентов, находящихся на стационарном и амбулаторно-поликлиническом лечении.

Централизованные закупки

Это лекарства, которые медучреждения получают через централизованные закупки государственного предприятия “Медицинские закупки Украины” по заявкам региональных департаментов здравоохранения. Также предоставляется пациентам при стационарном и амбулаторно-поликлиническом лечении.

Специальные программы

Кроме того, в большинстве общин действуют специальные программы для обеспечения жителей бесплатными лекарствами. Стоимость препаратов возмещается из местных бюджетов. В основном это медикаменты для тяжелобольных и пациентов с редкими заболеваниями.

Информация о бесплатных лекарствах

Проверить наличие лекарства можно на информационных стендах медучреждений. Коммунальные и государственные медицинские учреждения должны еженедельно обновлять перечень лекарственных средств, расходных материалов, медицинских изделий, закупленных на средства государственного и местного бюджетов, а также сведения о благотворительной деятельности и гуманитарной помощи.

Также информацию об имеющихся лекарствах в медучреждениях обязаны публиковать на официальных сайтах местные органы власти: департаменты и управление здравоохранения.

Источник: НСЗУ