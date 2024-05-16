Експерти Національної служби здоров’я України назвали кілька шляхів забезпечення українців безкоштовними ліками.

Програма реімубрсації

Програма реімбурсації “Доступні ліки” пропонує безоплатні ліки за розладів психіки та поведінки, епілепсії, нецукрового діабету, хвороби Паркінсона, інсулін, знеболювальне для паліативних пацієнтів, а також ліки, необхідні пацієнтам у посттрансплантаційному періоді.

– За програмою реімбурсації українці можуть отримувати препарати безоплатно або з невеликою доплатою виключно під час амбулаторного лікування, – зазначили в НСЗУ.

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Ліки з Національного переліку

До Національного переліку основних лікарських засобів входять безпечні ліки з доведеною ефективністю, які використовуються під час лікування найпоширеніших захворювань в Україні.

Медзаклади закуповують препарати з Нацпереліку самостійно для пацієнтів, які перебувають на стаціонарному та амбулаторно-поліклінічному лікуванні.

Централізовані закупівлі

Це ліки, які медзаклади отримують через централізовані закупівлі державного підприємства “Медичні закупівлі України” за заявками регіональних департаментів охорони здоров’я. Також надається пацієнтам під час стаціонарного та амбулаторно-поліклінічного лікування.

Спеціальні програми

Крім того, у більшості громад діють спеціальні програми для забезпечення жителів безкоштовними ліками. Вартість препаратів відшкодовується з місцевих бюджетів. Здебільшого це медикаменти для тяжкохворих і пацієнтів із рідкісними захворюваннями.

Інформація про безкоштовні ліки

Перевірити наявність ліків можна на інформаційних стендах медзакладів. Комунальні та державні медичні заклади мають щотижня оновлювати перелік лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів, закуплених за кошти державного та місцевого бюджетів, а також відомості про благодійну діяльність та гуманітарну допомогу.

Також інформацію про наявні ліки в медзакладах зобов’язані публікувати на офіційних сайтах місцеві органи влади: департаменти та управління охорони здоров’я.

Джерело: НСЗУ