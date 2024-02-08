Семейный врач Дарья Дмитриевская на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала, почему многие лечат бронхит неправильно и какую роль в этом играют распространенные мифы об этой болезни.

Миф 1. Инфекция опустилась

— Бронхит возникает, потому что определенный возбудитель имеет тропность к слизистой бронхов, то есть они являются привычным местом его развития, а не потому, что инфекция опустилась, — объясняет медик.

Общими признаками воспаления, по словам врача, являются отек, краснота, боль, местное повышение температуры и утрата функций определенного участка.

Во время воспаления внутренняя поверхность бронхов может отекать, и просвет сужается. Это вызывает нелинейный поток воздуха и появляются звуки, которые врачи называют сухими хрипами.

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Если же на фоне воспаления также производится много слизи, она может образовывать мембраны. Звук их разрыва при движении воздуха называется влажными хрипами. Наличие тех или иных хрипов в бронхах является основанием для диагноза бронхит.

Миф 2. Антибиотики для лечения

По словам Дарьи Дмитриевской, около 95% случаев бронхита имеют вирусную природу. Это значит, что вирус выбирает местом поражения именно слизистую оболочку бронхов.

— Следовательно, абсолютное большинство бронхитов – вирусные. А вирусы никак не реагируют на антибиотики, ведь те могут быть эффективными только против бактерий, — напоминает врач.

Поэтому, по ее словам, пытаться помочь бронхиту этими препаратами бесполезно. Назначение антибиотиков без доказанной бактериальной инфекции – это прямая работа по созданию антибиотикорезистентности и повышению рисков побочных действий препаратов.

Миф 3. Лечение отхаркивающи ми средства ми

Далеко не всегда препараты на основе амброксола или ацетилцистеина показаны при бронхите. Они действительно могут понадобиться, если в бронхах накапливается густая слизь, которую трудно откашливать. В таком случае лекарство поможет сделать ее реже, чтобы облегчить процесс выведения.

Когда же слизь и так эффективно отхаркивается, нет необходимости увеличивать ее количество.

Особенно опасно одновременное применение отхаркивающих препаратов и лекарств, которые останавливают кашель. Такое сочетание приведет к образованию большого количества слизи, которая будет оставаться в дыхательных путях.

Чт о делать при бронхите

Дарья Дмитриевская советует в случае бронхита:

пить много жидкости, что бы очистить бронхи;

отдыхать и сбалансированно питаться для поддержки сил организма;

ежедневно проводить некоторое время на свежем воздухе;

делать дыхательные упражнения, которые уменьшают риск застоя слизи в легких и облегчают отхаркивание.

Врач отметила, что кашель и хрипы при бронхите вполне могут сохраняться в течение нескольких недель. И само по себе это не признак осложнений. Однако важно контролировать свое состояние у семейного врача.

Источник: Береги себя