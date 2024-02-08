Сімейна лікарка Дар’я Дмитрієвська на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла, чому багато хто лікує бронхіт неправильно і яку роль у цьому відіграють поширені міфи про цю хворобу.

Міф 1. Інфекція опустилася

– Бронхіт виникає, тому що певний збудник має тропність до слизової бронхів, тобто вони є звичним місцем його розвитку, а не тому, що інфекція опустилася, – пояснює медик.

Загальними ознаками запалення, за словами лікаря, є набряк, почервоніння, біль, місцеве підвищення температури та втрата функцій певної ділянки.

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Під час запалення внутрішня поверхня бронхів може набрякати, і просвіт звужується. Це спричиняє нелінійний потік повітря і з’являються звуки, які лікарі називають сухими хрипами.

Якщо ж на тлі запалення також виробляється багато слизу, він може утворювати мембрани. Звук їхнього розриву під час руху повітря називається вологими хрипами. Наявність тих чи інших хрипів у бронхах є підставою для діагнозу бронхіт.

Міф 2. Антибіотики для лікування

За словами Дар’ї Дмитрієвської, близько 95% випадків бронхіту мають вірусну природу. Це означає, що вірус обирає місцем ураження саме слизову оболонку бронхів.

– Отже, абсолютна більшість бронхітів – вірусні. А віруси ніяк не реагують на антибіотики, адже ті можуть бути ефективними лише проти бактерій, – нагадує лікарка.

Тому, за її словами, намагатися допомогти бронхіту цими препаратами марно. Призначення антибіотиків без доведеної бактеріальної інфекції – це пряма робота зі створення антибіотикорезистентності та підвищення ризиків побічних дій препаратів.

Міф 3. Лікування відхаркувальними засобами

Далеко не завжди препарати на основі амброксолу або ацетилцистеїну показані при бронхіті. Вони дійсно можуть знадобитися, якщо в бронхах накопичується густий слиз, який важко відкашлювати. У такому разі ліки допоможуть зробити його рідшим, щоб полегшити процес виведення.

Коли ж слиз і так ефективно відхаркується, немає потреби збільшувати його кількість.

Особливо небезпечним є одночасне застосування відхаркувальних препаратів і ліків, які зупиняють кашель. Таке поєднання призведе до утворення великої кількості слизу, який залишатиметься в дихальних шляхах.

Що робити в разі бронхіту

Дар’я Дмитрієвська радить у разі бронхіту:

пити багато рідини, щоб очистити бронхи;

відпочивати та збалансовано харчуватися для підтримки сил організму;

щодня проводити деякий час на свіжому повітрі;

робити дихальні вправи, які зменшують ризик застою слизу в легенях і полегшують відхаркування.

Лікарка зазначила, що кашель і хрипи за бронхіту цілком можуть зберігатися протягом кількох тижнів. І саме собою це не ознака ускладнень. Однак важливо контролювати свій стан у сімейного лікаря.

Джерело: Бережи себе