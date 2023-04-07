Чи правда, що сік цибулі з медом лікує кашель – пояснює лікар

Наші предки не мали можливості лікуватися перевіреними медичними препаратами чи відвідувати лікарні. Тому більшість хвороб лікували народними методами.

Аби вилікувати та полегшити кашель, люди готували спеціальний сироп з соку цибулі та меду за народним рецептом.

Факти ICTV дізнавалися, чи дійсно цибулевий сік у поєднанні з медом може вилікувати кашель та кому заборонено вживати такий сироп.

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Сироп з медом та цибулею: чи дійсно лікує

В народі вірять, що такий напій зміцнює імунну систему та активно бореться з вірусами, бактеріями та іншими мікроорганізмами.

Лікар-терапевт Галина Перелигіна зазначає, що мед та цибуля є природними антисептиками. Це доводять певні дослідження.

Мед визнаний засобом для лікування кашлю та застуди. Він здатний заспокоїти горло та подразнення, а також послабити симптоми кашлю.

А цибуля має протинабряковий ефект та здатність звужувати дрібні судини. Також вона містить багато антиоксидантів та має очищувальні властивості.

Перелигіна каже, що як засіб народної медицини такий сироп часто застосовується, але на бронхо-легеневу систему він не впливає!

– Варто розуміти, як діють будь-які ліки: вони потрапляють у шлунок, потім всмоктуються в кров і лише тоді дають лікувальний ефект. Тому застосовувати цибулю та мед від кашлю – не ефективно. На мою думку, це ніяк не впливає на кашель, – каже Перелигіна.

Важливо розуміти, що кашель – це не діагноз, це симптом певного захворювання (бронхіту, пневмонії, астми тощо).

– Зʼясувати причину появи кашлю може лише лікар, тому не варто застосовувати народні рецепти та лікувати ними кашель чи інші хвороби, – радить лікар-терапевт.

Крім того, сироп з меду та цибулі має ряд протипоказань. Вживати його заборонено:

при гастриті;

при виразці шлунку;

при захворюваннях дванадцятипалої кишки.

– Мед та цибуля маю сильний подразнюючий ефект на слизову оболонку шлунку. Вживання народного сиропу від кашлю може призвести до загострення хвороб шлунку, особливо, якщо пити натще, – каже Перелигіна.

Мед та цибуля проти нежитю: думка лікаря

Також Галина Перелигіна зазначає, що люди використовують мед та цибулю, аби лікувати нежить.

– Дійсно поєднання меду та цибулю застосовується в народі при лікуванні риносинуситу. Риносинусит – це виділення з носа, тобто нежить, – додає лікар.

Оскільки цибуля звужує дрібні судини та має протинабряковий ефект, такий народний засіб дійсно може полегшити нежить.

Лікар додає, що мед та цибуля дає ефект підсушування слизової оболонки, проте користуватися таким методом потрібно дуже обережно!

– Мед і цибуля у великій концентрації можуть призвести до опіків слизової оболонки носа та задньої стінки горлянки, оскільки засіб стікає, – каже лікар-терапевт.

За словами Перелигіної, такий метод дійсно популярний серед людей, але при використанні його потрібно правильно розводити, аби засіб не був надто концентрованим.