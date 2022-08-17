З віком чимало людей скаржаться на погіршення самопочуття. Як зберегти міцне здоров’я до старості? Не ігнорувати профілактичні медогляди. Яких же лікарів треба відвідувати жінкам після 35 років, Фактам ICTV розповіла терапевтка Анастасія Коваль.

– Загалом, кожна людина повинна розуміти, що попередити хворобу краще, ніж її лікувати. Або ж лікувати початкові прояви легше, ніж уже запущені випадки хвороби, – застерігає лікарка.

Кожен з нас має розуміти, що ті ненависні профілактичні огляди необхідні в першу чергу нам самим, а не лікарю чи підприємству.

Обов’язкові обстеження для жінок

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Жінкам, починаючи з 18 років, необхідно раз на рік відвідувати гінеколога. Рак молодшає, тому немає гарантії, що ця небезпечна хвороба не виникне у досить молодому віці.

Наприклад, рак шийки матки не болить, тому його практично неможливо самодіагностувати. Але лікар може його виявити та провести додаткові обстеження. А чим раніше виявили ракові клітини, тим легшим і дешевшим буде лікування і швидшим одужання.

– Гінеколога треба відвідувати всім жінкам, незалежно від того, живуть вони статевим життям чи вже/ще ні. І навіть тим, хто вже знаходиться в клімактеричному періоді, – наголошує фахівчиня.

До обов’язкових для відвідування медиків, незалежно від віку жінки, належить також сімейний лікар. Візити до нього повинні бути не рідшими, ніж раз на рік. Або за потреби, якщо ви погано себе почуваєте. Це потрібно для визначення додаткових і планових обстежень.

– Також, я б радила один раз на рік відвідувати стоматолога. Нерідко трапляється так, що у нас у роті “живе” хронічне інфекційне вогнище, яке не болить і яке ми можемо ігнорувати. І цей постійний запальний процес може викликати серйозні хвороби, – наголошує терапевт.

Які обстеження потрібні жінкам після 35 років

Треба розуміти: яким би досвідченим не був лікар, він не зможе поставити діагноз без додаткових обстежень. Саме вони допоможуть фахівцю визначити стан і виявити можливу хворобу на ранній стадії.

Обов’язкові для жінок після 35 років обстеження – це:

Флюорографія легень. На жаль, наша країна досі має серйозні проблеми з туберкульозом. Загальний аналіз крові, цукор крові, загальний аналіз сечі для виявлення змін в організмі. Електрокардіографія, яка розповість фахівцю про стан вашого серця. УЗД органів черевної порожнини. Це потрібно для виявлення проблем із внутрішніми органами, такими як печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза.

Лікар може призначити й інші обстеження, якщо в нього виникне підозра на наявність у вас того чи іншого захворювання. Або якщо ви скаржитиметесь на біль у конкретному органі.

Яких лікарів потрібно обов’язково відвідувати жінкам з 35 років

З 35 років жінкам, які мають родичів із раком молочних залоз або ж виявили в грудях ущільнення, потрібно раз на пів року-рік відвідати мамолога і зробити мамографію.

Крім того, від 40 років було б добре знайти хорошого кардіолога та невропатолога. Ці фахівці за допомогою обстежень слідкуватимуть за ліпідами у вашій крові. А корекція ліпідного обміну – це профілактика інфарктів та інсультів.

Ближче до 50 років слід регулярно відвідувати лікаря-ендоскопіста. Він за допомогою спеціального зонда оцінює стан товстої кишки на наявність на ній виразок, пухлин, поліпів та іншого.

Відвідування інших спеціалістів і решта обстежень виконуються за потребою, якщо є хронічні чи спадкові хвороби або є робота, яка може вплинути на стан здоров’я.