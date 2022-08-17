С возрастом многие люди жалуются на ухудшение самочувствия. Как сохранить крепкое здоровье до старости? Не игнорировать профилактические медосмотры. Каких же врачей нужно посещать женщинам после 35 лет, Фактам ICTV рассказала терапевт Анастасия Коваль.

– Каждый человек должен понимать, что предупредить болезнь лучше, чем ее лечить. Или лечить начальные проявления легче, чем уже запущенные случаи болезни, – предостерегает врач.

Каждый из нас должен понимать, что ненавистные профилактические осмотры необходимы в первую очередь нам самим, а не врачу или предприятию.

Обязательные обследования для женщин

Сейчас смотрят

Женщинам, начиная с 18 лет, необходимо раз в год посещать гинеколога. Рак становится моложе, поэтому нет гарантии, что эта опасная болезнь не возникнет в достаточно молодом возрасте.

К примеру, рак шейки матки не болит, поэтому его практически невозможно самодиагностировать. Но врач может выявить и провести дополнительные обследования. А чем раньше обнаружили раковые клетки, тем легче и дешевле будет лечение и быстрее выздоровление.

— Гинеколога нужно посещать всем женщинам, независимо от того, живут они половой жизнью или уже/еще нет. И даже тем, кто уже находится в климактерическом периоде, – отмечает специалист.

К обязательным посещениям медиков, независимо от возраста женщины, относится также семейный врач. Визиты к нему должны быть не реже раза в год. Или при необходимости, если вы плохо себя чувствуете. Это необходимо для определения дополнительных и плановых обследований.

– Также, я бы советовала один раз в год посещать стоматолога. Нередко случается так, что у нас во рту “живой” хронический инфекционный очаг, который не болит и который мы можем игнорировать. И этот постоянный воспалительный процесс может вызвать серьезные болезни, — подчеркивает терапевт.

Какие обследования нужны женщинам после 35 лет

Надо понимать: каким бы опытным ни был врач, он не сможет поставить диагноз без дополнительных обследований. Именно они помогут специалисту определить состояние и выявить возможную болезнь на ранней стадии.

Обязательные для женщин после 35 лет обследования – это:

Флюорография легких. К сожалению, у нашей страны все еще есть серьезные проблемы с туберкулезом. Общий анализ крови, сахар крови, общий анализ мочи для выявления изменений в организме. Электрокардиография, которая расскажет специалисту о состоянии вашего сердца. УЗИ органов брюшной полости. Это необходимо для выявления проблем с внутренними органами, такими как печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа.

Врач может назначить и другие обследования, если у него возникнет подозрение на наличие у вас того или иного заболевания. Или если вы будете жаловаться на боль в конкретном органе.

Каких врачей нужно обязательно посещать женщинам с 35 лет

С 35 лет женщинам, имеющим родственников с раком молочных желез или обнаружившим в груди уплотнение, нужно раз в полгода-год посетить маммолога и сделать маммографию.

Кроме того, от 40 лет было бы хорошо найти хорошего кардиолога и невропатолога. Эти специалисты с помощью обследований будут следить за липидами в вашей крови. А коррекция липидного обмена – это профилактика инфарктов и инсультов.

Ближе к 50 годам следует регулярно посещать врача-эндоскописта. Он с помощью специального зонда оценивает состояние толстой кишки на наличие на ней язв, опухолей, полипов и прочего.

Посещение других специалистов и остальные обследования выполняются по необходимости, если есть хронические или наследственные болезни или работа, которая может повлиять на состояние здоровья.