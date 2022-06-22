Можно ли забеременеть во время месячных

Каждая женщина хоть раз в жизни спрашивала себя, можно ли забеременеть, занимаясь сексом во время критических дней. Существует мнение, что это нереально, но так ли это?

Забегая вперед, ответим, что забеременеть во время месячных можно, но процент очень маленький. Об этом и не только Фактам ICTV рассказала гинеколог-эндокринолог Елена Купрюшина.

– Женская половая система – это отдельный мир, со своими процессами, без которых зачатие невозможно, – говорит Елена.

Менструальный цикл

Сейчас смотрят

Женщина становится способной к репродуктивности, как только у нее начинают идти месячные. Эти процессы в организме начинаются с 11–13 лет. Менструальный цикл составляет в среднем 26-28 дней.

– Первым днем ​​цикла считается тот, когда начались месячные – не просто “помазали”, а именно алые выделения на прокладке 3-4 капель. Овуляция наступает на 14 день цикла, но у некоторых может быть и на 12, и на 13, – говорит врач.

У некоторых женщин овуляция может меняться в зависимости от цикла. Есть женщины, у которых цикл длится около 35 дней, тогда день наступает на 15-19 день цикла. Есть женщины, имеющие короткий цикл (менее 21 дня), в этом случае овуляция происходит на 7-й день менструального цикла.

Зачатие может произойти только тогда, когда в организме женщины произошла овуляция.

Что такое овуляция

Овуляция – это процесс, когда в яичнике созревает яйцеклетка, этот фолликул разрывается и яйцеклетка выходит в маточную трубу для оплодотворения. Зачастую яичники овулируют по очереди, но бывает и такое, что яйцеклетки одновременно созревают и в правом, и в левом яичниках. А бывают ановуляторные циклы, во время которых яйцеклетка не созревает.

Как происходит зачатие

— Это чудо чудесное. Для этого должна произойти встреча мужского сперматозоида с яйцеклеткой женщины. Яйцеклетка живет в среднем от 12 до 24 часов. А мужские сперматозоиды могут жить около трех дней. Из 3 млн до цели дойдет лишь один, — говорит Елена Купрюшина.

Все потому, что в полости матки кислая среда, которая борется со всем чужеродным, тем самым защищая половую систему женщины от инфекций. И когда самый сильный сперматозоид дойдет до маточной трубы и встретится с яйцеклеткой, то происходит зачатие.

Далее эта уже оплодотворенная яйцеклетка начинает делиться и постепенно спускаться в полость матки. На 3-4 сутки после оплодотворения плодное яйцо прикрепляется к полости матки. Начинает зарождаться новая жизнь.

Вероятность забеременеть в первый-второй день менструации ровна нулю. Но с каждым последующим днем вероятность начинает увеличиваться. То есть чем дальше от первого дня цикла, тем выше риск забеременеть. Например, возможность забеременеть на третий день цикла — всего 9%. Конечно, это не большая цифра, но она не дает гарантий, что женщина не забеременеет.

Так можно ли забеременеть во время месячных? Ответ — да! Есть несколько вариантов развития событий:

— Очень часто бывает, что вагинальное или межовуляторное кровотечения женщины путают с началом менструации. А овуляторное кровотечение — это период, когда женщина наиболее фертильна. Если в это время у женщины был незащищенный секс, то резко увеличиваются шансы стать мамой, — рассказывает врач.

Еще один вариант, если, например, мужская сперма попала внутрь женщины в конце менструации. Сперматозоиды в полости матки могут жить до 72 часов, и если у женщины короткий цикл и овуляция наступила на 7 день от начала менструации, то сперматозоид и яйцеклетка могут встретиться и произойдет зачатие.

Как отследить овуляцию

До изобретения гаджетов женщины высчитывали день Х с помощью календаря и измерения базальной температуры. Сейчас же в эру современных технологий отслеживать цикл гораздо проще. Существует множество приложений по типу “женский календарь”. Туда нужно внести свои данные, длительность цикла, отмечать начало и конец месячных. И тогда приложение само высчитает для вас самые продуктивные дни для зачатия.

А чтобы проверить, происходит ли овуляция в организме на самом деле, нужно сходить на УЗИ-контроль фолликулов. С помощью этого исследование доктор сможет увидеть, созревает ли яйцеклетка. Ведь напомним, бывают циклы, в которых не происходит овуляция.

Если женщина пытается забеременеть, и после года активной половой жизни пара не смогла зачать ребенка, нужно обратиться к врачу. Чаще всего в таких случаях ставится диагноз — бесплодие. Доктор назначает ряд обследований и анализов и женщине, и мужчине, чтобы разобраться и выяснить, почему не наступает беременность.

Также гинекологи не рекомендуют во время месячных заниматься незащищенным сексом. Так как в этот период организм женщины уязвим и повышаются риски занести инфекцию.