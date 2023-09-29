Если женщина хочет увеличить шансы забеременеть, важно найти для этого лучшее время — овуляцию. Что это такое, сколько дней она длится и как самостоятельно определить оптимальный период для зачатия, рассказывает Фактам ICTV врач акушер-гинеколог Ольга Роговец.
Что такое овуляция
Овуляция — это процесс созревания и высвобождения яйцеклетки из яичника. Именно на этом этапе есть возможность забеременеть.
— В идеале, если менструальный период регулярно длится 28 дней, пик овуляции должен произойти примерно на 14-й день менструального цикла. Однако в реальности любые факторы, например недоедание или стресс, могут существенно повлиять на время овуляции, — говорит врач.
Симптомы овуляции
- Увеличение размера и повышенная чувствительность молочных желез.
- Вздутие живота.
- Усиленное сексуальное желание.
- Аппетит к определенным продуктам.
- Изменение характера цервикальной слизи. Как только начинается процесс овуляции, слизь начинает меняться: из густой и едва тягучей за 4-5 дней она превращается в более разжиженную и похожую на яичный белок.
- Изменение базальной температуры на гормональном фоне.
- Спазмы или тянущая боль в нижней части живота или с одной стороны. В идеале овуляция — это абсолютно естественный безболезненный процесс. Однако иногда боль во время овуляции может возникать вследствие разрыва доминантного фолликула, в котором созрела готовая к оплодотворению яйцеклетка.
— Даже если боль есть, но она не нарушает состояние, это вполне нормально. Но при острой боли, сопровождающейся ухудшением состояния или потерей сознания, женщина нуждается в немедленной медицинской помощи — объясняет Ольга Роговец.
Как определить время овуляции и сколько дней она длится
Измерение базальной температуры. Во время выхода из яичника яйцеклетки базальная температура повышается на 0,5 °C. Заметить такое незначительное колебание можно, если ежедневно измерять ректальную температуру сразу после пробуждения, не вставая с постели.
Календарный метод. Он необходим для установления средней продолжительности менструального периода и вычисления лютеиновой фазы, которая длится обычно две недели.
— Итак, период, предшествующий овуляции, а также сам момент овуляции образуют так называемое окно фертильности. Например, самое благоприятное время для зачатия при 28-дневном цикле — с 14 по 17 день. Используйте этот шанс для планирования желаемой беременности, — советует акушер-гинеколог.
Но это касается только тех, у кого цикл регулярный. Для других женщин сделать точный прогноз овуляции гораздо сложнее.
Некоторые проблемы здоровья или жизненные обстоятельства события могут повлиять на овуляцию или даже привести к ее остановке.
Например:
- грудное вскармливание или гиперлактинемия;
- менопауза;
- синдром поликистозных яичников;
- первичная недостаточность яичников;
- аменорея вследствие высокого или низкого уровня жира в организме, чрезмерного стресса, усталости или чрезмерной физической нагрузки.
— Если месячные нерегулярные или их вообще нет, обратитесь к гинекологу, чтобы исключить любые серьезные заболевания, — отмечает Ольга Роговец.
Кроме того, если женщина принимает противозачаточные таблетки или другую гормональную контрацепцию, у нее не должно быть овуляции.
Гормоны, входящие в состав этих средств, останавливают овуляцию и загущают цервикальную слизь.
Возможна ли овуляция без менструации? Специалисты подтверждают, что можно овулировать, но не иметь месячного цикла.
— Технически, если у вас регулярная овуляция, менструация также должна быть регулярной. Однако можно иметь менструацию без фактической овуляции и овуляцию без настоящей менструации, — объясняет гинеколог.
Улучшить шансы на овуляцию можно различными способами:
- поддерживать здоровый вес сбалансированным питанием;
- регулярно заниматься спортом, но избегать чрезмерных физических упражнений;
- управлять стрессом с помощью методов релаксации.
- Кроме того, для стимуляции овуляции гинеколог поможет подобрать соответствующие лекарства, если у вас есть желание забеременеть.