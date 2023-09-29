Если женщина хочет увеличить шансы забеременеть, важно найти для этого лучшее время — овуляцию. Что это такое, сколько дней она длится и как самостоятельно определить оптимальный период для зачатия, рассказывает Фактам ICTV врач акушер-гинеколог Ольга Роговец.

Что такое овуляция

Овуляция — это процесс созревания и высвобождения яйцеклетки из яичника. Именно на этом этапе есть возможность забеременеть.

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— В идеале, если менструальный период регулярно длится 28 дней, пик овуляции должен произойти примерно на 14-й день менструального цикла. Однако в реальности любые факторы, например недоедание или стресс, могут существенно повлиять на время овуляции, — говорит врач.

Симптомы овуляции

Увеличение размера и повышенная чувствительность молочных желез.

Вздутие живота.

Усиленное сексуальное желание.

Аппетит к определенным продуктам.

Изменение характера цервикальной слизи. Как только начинается процесс овуляции, слизь начинает меняться: из густой и едва тягучей за 4-5 дней она превращается в более разжиженную и похожую на яичный белок.

Изменение базальной температуры на гормональном фоне.

Спазмы или тянущая боль в нижней части живота или с одной стороны. В идеале овуляция — это абсолютно естественный безболезненный процесс. Однако иногда боль во время овуляции может возникать вследствие разрыва доминантного фолликула, в котором созрела готовая к оплодотворению яйцеклетка.

— Даже если боль есть, но она не нарушает состояние, это вполне нормально. Но при острой боли, сопровождающейся ухудшением состояния или потерей сознания, женщина нуждается в немедленной медицинской помощи — объясняет Ольга Роговец.

Как определить время овуляции и сколько дней она длится

Измерение базальной температуры. Во время выхода из яичника яйцеклетки базальная температура повышается на 0,5 °C. Заметить такое незначительное колебание можно, если ежедневно измерять ректальную температуру сразу после пробуждения, не вставая с постели.

Календарный метод. Он необходим для установления средней продолжительности менструального периода и вычисления лютеиновой фазы, которая длится обычно две недели.

— Итак, период, предшествующий овуляции, а также сам момент овуляции образуют так называемое окно фертильности. Например, самое благоприятное время для зачатия при 28-дневном цикле — с 14 по 17 день. Используйте этот шанс для планирования желаемой беременности, — советует акушер-гинеколог.

Но это касается только тех, у кого цикл регулярный. Для других женщин сделать точный прогноз овуляции гораздо сложнее.

Некоторые проблемы здоровья или жизненные обстоятельства события могут повлиять на овуляцию или даже привести к ее остановке.

Например:

грудное вскармливание или гиперлактинемия;

менопауза;

синдром поликистозных яичников;

первичная недостаточность яичников;

аменорея вследствие высокого или низкого уровня жира в организме, чрезмерного стресса, усталости или чрезмерной физической нагрузки.

— Если месячные нерегулярные или их вообще нет, обратитесь к гинекологу, чтобы исключить любые серьезные заболевания, — отмечает Ольга Роговец.

Кроме того, если женщина принимает противозачаточные таблетки или другую гормональную контрацепцию, у нее не должно быть овуляции.

Гормоны, входящие в состав этих средств, останавливают овуляцию и загущают цервикальную слизь.

Возможна ли овуляция без менструации? Специалисты подтверждают, что можно овулировать, но не иметь месячного цикла.

— Технически, если у вас регулярная овуляция, менструация также должна быть регулярной. Однако можно иметь менструацию без фактической овуляции и овуляцию без настоящей менструации, — объясняет гинеколог.

Улучшить шансы на овуляцию можно различными способами: