Якщо жінка хоче збільшити шанси завагітніти, важливо знайти для цього найкращий час – овуляцію. Що це таке, скільки днів вона триває та як самостійно визначити оптимальний період для зачаття, розповідає Фактам ICTV акушерка-гінеколог Ольга Роговець.

Що таке овуляція

Овуляція – це визрівання та вивільнення яйцеклітини з яєчника. Саме на цьому етапі є можливість завагітніти.

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– В ідеалі, якщо менструальний період регулярно триває 28 днів, пік овуляції має відбутися приблизно на 14 день менструального циклу. Проте в реальності будь-які чинники, як-от недоїдання чи стрес, можуть суттєво вплинути на час овуляції, – каже лікарка.

Симптоми овуляції

Збільшення розміру та підвищена чутливість молочних залоз.

Здуття живота.

Посилене сексуальне бажання.

Апетит до певних продуктів.

Зміна характеру цервікального слизу: з густого та ледь тягучого за 4-5 днів він перетворюється на більш розріджений, наче яєчний білок.

Зміна базальної температури на гормональному тлі.

Спазми або біль у нижній частині живота або з одного боку. Овуляція – це безболісний природний процес, проте іноді біль може виникати внаслідок розриву домінантного фолікула, в якому дозріла готова до запліднення яйцеклітина.

– Навіть якщо біль є, але він не порушує стан, це цілком нормально. Але за умови гострого болю, що супроводжується погіршенням стану або непритомністю, жінка потребує негайної медичної допомоги – пояснює Ольга Роговець.

Як визначити час овуляції та скільки днів вона триває

Вимірювання базальної температури. Під час виходу з яєчника яйцеклітини базальна температура підвищується на 0,5 °C. Помітити таке незначне коливання можна, якщо щодня вимірювати ректальну температуру одразу після пробудження, не встаючи з ліжка.

Календарний метод. Він необхідний для встановлення середньої тривалості менструального періоду й обчислення лютеїнової фази, яка триває зазвичай два тижні.

– Отже, період, що передує овуляції, а також сам момент овуляції утворюють так зване вікно фертильності. Наприклад, найсприятливіший час для зачаття за 28-денного циклу – з 14 до 17 день. Використовуйте цей час для планування бажаної вагітності, – радить акушер-гінеколог.

Але це стосується лише тих, у кого цикл регулярний. Для інших жінок зробити точний прогноз овуляції набагато складніше.

Деякі проблеми зі здоров’ям або життєві обставини можуть вплинути на овуляцію або навіть призвести до її зупинки.

Наприклад:

грудне вигодовування або гіперлактинемія;

менопауза;

синдром полікістозних яєчників;

первинна недостатність яєчників;

аменорея внаслідок високого або низького рівня жиру в організмі, надмірного стресу, втоми або надмірного фізичного навантаження.

– Якщо місячні нерегулярні або їх взагалі немає, зверніться до гінеколога, щоб виключити будь-які серйозні захворювання, – наголошує Ольга Роговець.

Крім того, якщо жінка приймає протизаплідні таблетки або іншу гормональну контрацепцію, у неї не повинно бути овуляції.

Гормони, що входять до складу цих засобів, зупиняють овуляцію та загущують цервікальний слиз.

Чи можлива овуляція без менструації? Фахівці підтверджують, що можна овулювати, але не мати місячного циклу.

– Технічно, якщо у вас регулярна овуляція, менструація також повинна бути регулярною. Однак можна мати менструацію без фактичної овуляції та овуляцію без справжньої менструації, – пояснює гінеколог.

Покращити шанси на овуляцію можна у різний спосіб:

підтримувати здорову вагу збалансованим харчуванням;

регулярно займатися спортом, але уникати надмірних фізичних вправ;

керувати стресом за допомогою методів релаксації.

Крім того, для стимуляції овуляції гінеколог допоможе підібрати відповідні ліки, якщо ви маєте бажання завагітніти.