Здуття живота турбує кожну людину. Це поширене явище для дорослих і малих. Що робити при здутті живота, Фактам ICTV розповіла лікар- гастроентеролог Марія Гомонай.

Здуття живота виникає через утворення газів, і шлунок ніби розпирає від них. Це неприємне відчуття. Однак, у більшості випадків лякатися не варто. Такий стан легко піддається лікуванню.

Якщо ж здуття живота турбує доволі часто та ще й супроводжується болями, відрижкою, печією чи закрепами, варто негайно йти до лікаря. Бо це може свідчити про серйозні порушення у роботі органів черевної порожнини та шлунково-кишкового тракту. Виявити їх допоможе комплексне обстеження.

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Надутий живіт – це одна з найпоширеніших скарг пацієнтів сімейного лікаря чи гастроентеролога. Такий стан може з’являтися у здорових людей. Він пов’язаний із роботою шлунково-кишкового тракту.

У нашому кишечнику утворюються гази – і це нормальний процес. Частину повітря ми заковтуємо разом із їжею, а гази виділяє кишкова флора. Якщо їх накопичується забагато, шлунок розпирає.

Причини здуття живота

Їх є дуже багато. Ожиріння, малорухливий спосіб життя, неправильна дієта, режим харчування, недостатня кількість випитої рідини – це все може стати причиною здуття живота.

Такий стан може викликати порушення в роботі шлунково-кишкового тракту та органів черевної порожнини, як-от кишкова непрохідність, дисбактеріоз, кишкові інфекції та навіть гормональні зміни у жінок.

Чимало захворювань травної системи призводять до того, що уповільнюється моторика кишківника. А також посилюються у ньому бродильні процеси та підвищується газоутворення.

Діагностика

Якщо надутий живіт – це просто синдром подразненого кишківника, дискінезія жовчовивідних шляхів, гастрит з підвищеною кислотністю, то людині достатньо звернутися до сімейного лікаря.

Якщо ж є якісь додаткові скарги на болі в животі, на печію, на закрепи, гіркоту і сухість – це вже насторожує і вимагає дообстеження шлунково-кишкового тракту. Бо може свідчити про важче захворювання. У такому випадку варто звертатися до гастроентеролога.

При частому здутті живота варто зробити УЗД черевної порожнини. Діагностувати патологію допоможуть аналізи крові та калу. Лікар може призначити й ендоскопічне дослідження шлунково-кишкового тракту з біопсією.

Що робити при здутті живота

Найчастіше причиною надлишкового газоутворення є їжа. Тому, щоб живіт не надувало, починати варто з дієти та режиму харчування і рухливого способу життя.

Пробіотики та пребіотики допомагають збалансувати кишкову мікрофлору і наситити її корисними бактеріями.

Покращенню травлення сприяють непастеризовані кисломолочні продукти. Це сметана, несолодкий йогурт та кефір. Корисно їсти яблука та чорну смородину. Натуральні пробіотики є у буряку, білокачанній капусті та насінні льону.

Сприяють травленню горіхи та насіння. Допоможуть відвари, чаї та настої із трав – м’яти, кропу, фенхелю та ромашки.

Для нормалізації кишкової мікрофлори можна вживати дієтичні добавки, які містять клітковину, біфідобактерії та лактобактерії.

Варто обмежити вживання продуктів, які підсилюють газоутворення. Це бобові – квасоля і сочевиця, жито, пшениця і ячмінь, броколі та інші овочі родини хрестоцвітих. А також цибуля і часник, газовані напої та пиво.

Утім, медики наголошують: не намагайтесь призначити собі дієту самостійно. Спочатку лікар має виявити причину здуття живота і дати поради та обрати правильне лікування, щоб уникнути розвитку серйозних захворювань.

Профілактика здуття живота

Пийте достатньо води. Зранку склянка теплої води з лимоном сприяє пробудженню травної системи. Варто пити воду за пів години до їжі та за годину після.

Уникнути надутого живота допоможе незначне фізичне навантаження. Багато гуляйте та займайтеся спортом.