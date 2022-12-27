Вздутие живота беспокоит каждого человека. Это распространенное явление для взрослых и малышей. Что делать при вздутии живота, Фактам ICTV рассказала врач-гастроэнтеролог Мария Гомонай.

Вздутие живота возникает из-за образования газов, и желудок словно распирает от них. Это неприятное чувство. Однако в большинстве случаев пугаться не стоит. Такое состояние легко поддается лечению.

Если же вздутие живота беспокоит довольно часто и сопровождается болями, отрыжкой, изжогой или запорами, следует немедленно идти к врачу. Это может свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе органов брюшной полости и желудочно-кишечного тракта. Выявить их поможет комплексное обследование.

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Вздутый живот – это одна из самых распространенных жалоб пациентов семейного врача или гастроэнтеролога. Такое состояние может появляться у здоровых людей. Оно связано с работой желудочно-кишечного тракта.

В нашем кишечнике образуются газы – и это нормальный процесс. Часть воздуха мы проглатываем вместе с пищей, а газы выделяет кишечная флора. Если их накапливается слишком много, желудок распирает.

Причины вздутия живота

Их очень много. Ожирение, малоподвижный образ жизни, неправильная диета, режим питания, недостаточное количество выпитой жидкости – все это может стать причиной вздутия живота.

Такое состояние может вызвать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и органов брюшной полости, как кишечная непроходимость, дисбактериоз, кишечные инфекции и даже гормональные изменения у женщин.

Многие заболевания пищеварительной системы приводят к тому, что замедляется моторика кишечника. А также усиливаются в нем бродильные процессы и повышается газообразование.

Диагностика

Если вздутый живот – просто синдром раздраженного кишечника, дискинезия желчевыводящих путей, гастрит с повышенной кислотностью, то человеку достаточно обратиться к семейному врачу.

Если есть какие-то дополнительные жалобы на боли в животе, на изжогу, на запор, горечь и сухость – это уже настораживает и требует дообследования желудочно-кишечного тракта. Потому что может свидетельствовать о более тяжелом заболевании. В таком случае следует обращаться к гастроэнтерологу.

При частом вздутии живота следует сделать УЗИ брюшной полости. Диагностировать патологию помогут анализы крови и кала. Врач может назначить и эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта с биопсией.

Что делать при вздутии живота

Чаще всего причиной избыточного газообразования является пища. Поэтому, чтобы живот не надувало, начинать следует с диеты и режима питания и подвижного образа жизни.

Пробиотики и пребиотики помогают сбалансировать кишечную микрофлору и насытить ее полезными бактериями.

Улучшению пищеварения способствуют непастеризованные кисломолочные продукты. Это сметана, несладкий йогурт и кефир. Полезно есть яблоки и черную смородину. Натуральные пробиотики есть у свеклы, белокочанной капусты и семян льна.

Способствуют пищеварению орехи и семена. Помогут отвары, чаи и настои из трав – мяты, укропа, фенхеля и ромашки.

Для нормализации кишечной микрофлоры можно использовать диетические добавки, содержащие клетчатку, бифидобактерии и лактобактерии.

Следует ограничить употребление продуктов, усиливающих газообразование. Это бобовые – фасоль и чечевица, рожь, пшеница и ячмень, брокколи и другие овощи семейства крестоцветных. А также лук и чеснок, газированные напитки и пиво.

Впрочем, медики подчеркивают: не пытайтесь назначить себе диету самостоятельно. Сначала врач должен выявить причину вздутия живота, дать советы и выбрать правильное лечение во избежание развития серьезных заболеваний.

Профилактика вздутия живота

Пейте достаточно воды. Утром стакан теплой воды с лимоном способствует пробуждению пищеварительной системы. Следует пить воду за полчаса до еды и через час после.

Избежать вздутого живота поможет незначительная физическая нагрузка. Много гуляйте и занимайтесь спортом.